Собянин открыл первую в Москве канатную дорогу

В столице появился новый вид транспорта - канатная дорога, которая связала два спортивных комплекса - обновленные "Лужники" и еще переживающие возрождение "Воробьевы горы". Открыв, мэр города Сергей Собянин первым опробовал ее. Но прежде чем нажать символическую кнопку, обратился к будущим горнолыжникам, воспитанникам спортивных школ, пришедшим на торжественную церемонию:

- У нас в городе появляется еще один вид транспорта, которого никогда не было в Москве. Это фуникулер - канатная дорога, которая соединяет "Воробьевы горы" и "Лужники". Сегодня чтобы попасть от смотровой площадки до "Лужников" на машине требуется около 20 минут. На канатной дороге можно доехать за пять минут. Поздравляю вас с этим событием. Надеюсь, что канатная дорога будет востребована у горожан.

То, насколько больше после реконструкции "Лужники" стали пользоваться спросом у москвичей и гостей столицы, показал прошедший летом чемпионат мира по футболу. Но развитие олимпийского спорткомплекса, напомнил мэр, на этом не останавливается. Скоро в "Лужниках" откроются Центр художественной гимнастики и Центр водных видов спорта, Ледовый дворец, а так же еще целый ряд объектов. Возрождаются и "Воробьевы горы", этот спорткомплекс скоро снова станет центром горнолыжного спорта с историческим трамплином, который будет восстановлен уже в 2019 году. К этому же времени, как рассказал "РГ" председатель попечительского совета спорткомплекса "Воробьевы горы" Дмитрий Свищев, завершится и строительство спортивной школы, и создание всей необходимой инфраструктуры. В результате москвичи получат 3 горнолыжных склона как для спортсменов, так и для любителей горнолыжного катания, сноуборд-парк, экстрим-парк, роллердром (каток), веревочный парк, сервисный центр уличных видов спорта, санную трассу и бугельную канатную дорогу. По оценкам экспертов Международной федерации лыжных видов спорта, спорткомплекс ‘Воробьевы горы" будет соответствовать всем необходимым требованиям для проведения самых престижных российских и международных соревнований. Лет 40 назад, когда он только начал там кататься, вспоминает Дмитрий Свищев, не было даже душа и туалетов для спортсменов.

Канатная дорога здесь будет выполнять три функции: туристическую, прогулочную и спортивную. Комфортабельные закрытые кабинки, изготовленные производителем автомобилей Porsche, корреспонденты "РГ" уже оценили: вид из них на всю столицу, а так же на Москву-реку, когда пролетаешь над ней, открывается великолепный. Для лыжников появятся открытые кабинки, выходя из которых прямо на лыжах, они смогут скатиться к "Лужникам" со станции "Воробьевы горы".

Напомним, первый кресельный подъемник на Воробьевых горах открылся в 1953 году. Он предназначался для доставки горнолыжников к 4 трамплинам, построенным тогда же. На той дороге длиной 340 метров было две станции - возле смотровой площадки и на набережной. На слаломном склоне разместилась тренировочная база Русской горнолыжной школы "Столица", где тренировались спортсмены олимпийского резерва и сборной команды страны. Но к 90-м годам прошлого века вся эта инфраструктура пришла в негодность. В 2016-м году окончательно разобрали и подъемник. А в 2017-м начали строить новую канатную дорогу. Протяженностью 720 метров она теперь имеет три станции. Первая - "Воробьевы горы" - располагается на улице Косыгина, вторая - "Новая Лига" - на Воробьевской набережной, третья - "Лужники" - на Лужнецкой набережной. На третьей уже начал работать фуд-корт "МосМаркет" с 20 ресторанами.

Справка "РГ"

По основному маршруту с завтрашнего дня пассажиров будут перевозить 35 закрытых кабинок, на восемь мест каждая. Кабинки оборудованы медиаэкранами, аудиогидом на английском, китайском, немецком и русском языках, светодиодной подсветкой, зацепами для велосипедов, лыж и сноубордов. Рассчитана дорога на перевозку до 1600 пассажиров в час. Генподрядчиком и производителем оборудования является швейцарская компания Bartholet Maschinenbau AG. Строительство выполнялось полностью за счет внебюджетных средств, инвесторы - Ассоциация "Новая Лига" и "Московские канатные технологии".

Цены

Канатная дорога открыта с 11. 00 до 23.00. Тариф "туда" - 400 руб. в будни, 500 руб. в выходные.

Тариф "туда-обратно" - 700 руб. в будни, 800 руб. в выходные. Действует в течение всего дня. Это значит, что можно сесть на станции "Лужники", приехать на смотровую площадку, погулять и затем вернуться в "Лужники".

Льготный проезд для инвалидов второй и третьей групп, пенсионеров, детей 7-14 лет, студентов и членов многодетных семей по тарифу "туда" - 300 руб. в будни, 400 руб. в выходные.