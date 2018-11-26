Спасшему сестер и брата рязанскому мальчику дали гражданство РФ

Девятилетний Максим Богдан из Рязанской области стал гражданином России, сообщили в МВД России.

Изначально Максим, чей отец украинец, а мать - русская, имел подданство Украины. 19 августа дом в Чучковском районе, где жила семья, сгорел. Максим вынес из огня трех своих сестер и брата. После пожара родителей разместили в социальном жилье, а детей направили в реабилитационный центр. В начале ноября спикер Совета Фежерации Валентина Матвиенко и глава МЧС России Евгений Зиничев вручили мальчику медаль "За мужество при спасении".

- Специалисты Управления по вопросам миграции областного УМВД в кратчайшие сроки проанализировали ситуацию, сложившуюся в семье Богдан, оформили необходимые документы и подготовили решение о приеме Максима в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке, - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

МВД взяло на себя контроль оказания помощи многодетной семье.