В Москве открылся международный форум "Наука для благо человечества". В его работе участвуют более 300 известных российских и зарубежных ученых из 50 стран и 30 крупнейших университетов мира. Центральная тема этой встречи ученых - научная дипломатия.

Открывая форум, президент РАН Александр Сергеев подчеркнул: "Там, где рушатся мосты между странами, наука должна строить новые". Глава РАН отметил, что обществу нужны ориентиры, нужно понимание, что представляет из себя окружающий мир, куда мы движемся. Вопрос в том, а готова ли наука сконцентрироваться на глобальных вызовах. По мнению Сергеева, уникальность форума состоит в том, что представители десятков стран, ученые и исследователи, обмениваются мнениями и идеями по дальнейшему развитию науки в обществе. Среди участников форума значительное число иностранных членов, потенциал которых, по мнению руководства Академии, пока недостаточно используется. Форум должен активировать эту работу.

Участники заседания отметили, что сейчас запрос на научную дипломатию особенно растет, как это было во времена "холодной войны". Опыт показывает, что в кризисные моменты политики зовут на помощь ученых. Ведь люди с научным мировоззрением лучше других понимают масштабы вызовов и угроз. Когда дипломаты, военные, деловые люди теряют доверие друг к другу, отношения между учеными остаются последним связующим звеном межгосударственных отношений. Научная дипломатия является той "мягкой силой", которая может помочь навести мосты между странами.

Опыт показывает, что в кризисные для цивилизации моменты политики зовут на помощь ученых

Термин "научная дипломатия" становится не просто фигурой речи, а реально востребованной формой продвижения идей, от которых зависит развитие человечества, заявил с трибуны форума глава МИД Сергей Лавров. "Сегодня мир находится на этапе стремительных перемен, и как никогда востребовано сопряжение усилий всех, кто заинтересован в обеспечении его поступательного и стабильного развития, включая представителей академических кругов и широкой общественности", - подчеркнул министр.

Он также отметил, что в текущей ситуации на международной арене это мероприятие будет способствовать продвижению положительной, объединяющей повестки дня и поиску оптимальных ответов на многие проблемы современности. По словам заместителя генерального директора ЮНЕСКО Син Цюя, форум позволит международным неправительственным организациям и научному сообществу обменяться опытом, поделиться знаниями относительно значимых изменений в обществе и выработать наиболее эффективные подходы к проблемам современности.

Отметим, что российские ученые принимают самое активное участие в крупнейших международных проектах, в частности, создании международного термоядерного реактора во Франции, в работе Европейского центра ядерных исследований (ЦЕРН), в исследованиях космоса и т.д. По мнению участников форума, России крайне важно создавать собственные центры притяжения лучших умов из разных стран.