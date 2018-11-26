В Москве у здания банка задержаны двое мужчин с оружием

В центре Москвы полиция задержала двоих мужчин с оружием недалеко от офиса банка.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве, в полицию поступило сообщение о подозрительной иномарке, припаркованной на Зубовском бульваре. Прохожие заметили, что у BMW закрыты номера, а один из пассажиров сжимает в руке пистолет.

В 9:50 на место прибыл патрульный экипаж полиции. Сигнал подтвердился: у одного из мужчин оказалось травматическое оружие. Водителя и пассажира иномарки отвезли в отделение для разбирательства. Полицейские проверят, оформлен ли пистолет официально.