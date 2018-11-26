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26.11.2018 20:38
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Витязь в пути

В Москве завершила работу выставка "Сокровища музеев России"
Текст: Елена Яковлева
Фото: Сергей Куксин
Российская газета - Федеральный выпуск №7728 (265)
В воскресенье в Москве закрылась выставка "Сокровища музеев России", открытая президентом и патриархом ко Дню народного единства. Беспрецедентную по масштабам художественную экспозицию посетило около 200 тысяч человек.

280 экспонатов из 50 отечественных музеев - от Владивостока до Калининграда, от Ханты-Мансийска до Феодосии, чтобы их увидеть, надо было несколько лет посвятить поездкам по провинциальным картинным галереям. Одна лишь общая протяженность маршрутов по сбору произведений из региональных музеев составила 145 040 километров.

Колоссальный художественный фонд разрушает стереотипы о бедности российских провинциальных музеев, демонстрирует богатство провинциальных коллекций и многообразие истории российского искусства - от икон и парсун до авангарда. Многие картины были специально отреставрированы к выставке.

Интерес к экспозиции вызван и тем, что она наследует более ранним сверхпопулярным историческим выставкам "Россия - моя история". Идея выставок - добиться, чтобы "исторический материал заговорил бы на понятном для молодежи языке", - себя оправдала. Общая посещаемость выставок проекта составила 2 миллиона человек. В прошлом году на выставку "Россия, устремленная в будущее" приходило свыше 11 000 человек в день.

Фото: Пресс-служба Русского музея
В Русском музее открылась выставка "Неожиданный Малевич"

В этом году очередь на выставку, по словам руководителя пресс-службы проекта "Россия - моя история" Александра Тарасова, "тянулась до Исторического музея и дальше". Причина - "в стараниях сохранить "нежный" микроклимат, специально созданный внутри Манежа и нужный для оригинальных произведений". Впрочем, утром и вечером на выставку можно было попасть и без очереди.

- Публика была примерно такой же, как и на начатых в 2013 году исторических выставках, посвященных династии Романовых, Рюриковичей, истории XX века, - говорит Александр Тарасов. - Но на выставку приходило немало "подготовленных людей", знающих и тонко чувствующих искусство, готовых к высокому общению с незнакомыми живописными оригиналами. Приходили и молодежь, и люди зрелого возраста".

Экскурсии вели студенты Сретенской духовной семинарии. По их наблюдениям, наибольший интерес у публики вызвала картина "Зимний обоз в пути", всем знакомого по своим знаменитым "маринам" и поэтому особенно удивившего зрителей Айвазовского. ("Все очень охотно рассматривали эту картину".)

Интерес, по словам Александра Тарасова, вызвали также авторские копии известных произведений вроде "Витязя на распутье" Васнецова и исторические портреты - парсуны, возникшие на стыке религиозного и светского искусства и обычно интересные только специалистам, но тут впервые представленные широкой публике.

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