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26.11.2018 13:49
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Подмосковье изъята крупная партия наркотиков

Текст: Владимир Богданов

20 лет колонии может получить 26-летний уроженец Средней Азии, задержанный накануне подмосковными полицейскими в Ногинске за хранение наркотиков в особо крупном размере. Подробности этой операции сообщила начальник пресс-службы областной полиции Татьяна Петрова.

"При проведении личного досмотра правонарушителя, а также в ходе обыска по месту его проживания обнаружен 191 сверток с порошкообразным веществом светлого цвета. По результатам исследования установлено, что изъятое вещество является героином, общей массой более 1,6 килограмма", - рассказала Петрова.

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Задержанный арестован. Следственным управлением подмосковного управления МВД возбуждено уголовное дело по двум статьям УК, в частности по статье "покушение на сбыт наркотических веществ в особо крупном размере". Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на длительный срок.

Это уже не первый случай, когда наркодельцы из Средней Азии забрасывают в подмосковный Ногинск крупные партии смертельного зелья. Не так давно местные полицейские в ходе оперативных мероприятий задержали 38-летнюю жительницу одной из республик Средней Азии. У злоумышленницы изъяли пакет с героином весом более 1,2 килограмма. Уголовное дело возбуждено по статье УК "покушение на сбыт психотропного вещества в особо крупном размере". Подозреваемой также грозит до 20 лет заключения. В обоих случаях следствие выясняет каналы переброски наркотиков и возможных соучастников наркоторговцев.

Отличились и полицейские подмосковной Каширы. Они задержали автомобиль 23-летнего жителя Тульской области, который пытался продать в Подмосковье семь пакетов с более 1,5 килограммами амфетамина. Подозреваемый арестован.

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