Московский окружной военный суд 26 ноября приступил к рассмотрению по существу уголовного дела трех активистов экстремистского движения "Артподготовка", которое запрещено в нашей стране.

Все подсудимые, Олег Дмитриев, Олег Иванов и Сергей Озеров, обвиняются в подготовке террористического акта.

Пресс-секретарь суда Ирина Жирнова сообщила, что процесс проходит в открытом для слушателей режиме.

Все фигуранты дела по решению Щербинского районного суда столицы находятся под стражей и в зал суда были доставлены под конвоем в наручниках. Они были задержаны и арестованы в ноябре 2017 года. По статьям за приготовление к совершению террористического акта и участие в террористическом сообществе им грозит от 8 до 20 лет лишения свободы.

В оглашенном в суде обвинительном заключении представитель надзорного ведомства сообщила, что все подсудимые активно участвовали в противозаконной деятельности запрещенного в России сообщества и готовились к совершению террористического акта.

По данным следствия, фигуранты уголовного дела, причем все безработные, уже имеют навыки конспирации.

В квартире, где задержали подозреваемых, нашли 13 стеклянных бутылок с зажигательной смесью, три канистры с горюче-смазочными материалами и устройства для изготовления так называемых коктейлей Молотова, с помощью которых фигуранты собирались организовать 5 ноября 2017 года массовые беспорядки.

Гособвинитель подчеркнула, что Озеров, Дмитриев и Иванов, все без определенного рода занятий и места жительства, стали участниками деятельности опасного сообщества, целью которого было устрашение власти, ее насильственное свержение и изменение конституционного строя.

Прокурор отметила, что они объединились в террористическую ячейку.

Все подсудимые после речи прокурора отказались признать свою вину, но заявили, что в ходе судебного процесса намерены давать показания.

Хотя в ходе предварительного следствия один из них, Озеров, сославшись на статью 51 Конституции РФ, отказался давать показания.

По данным следствия, незарегистрированное движение "Артподготовка" и одноименный интернет-проект были созданы Вячеславом Мальцевым. В июле 2017 года против него было заведено уголовное дело об экстремизме, но задержать его не успели - он уехал за границу, опасаясь ареста. По сообщению ФСБ, следствие установило, что подсудимые - соратники лидера движения Мальцева, объявленного в международный розыск.

Движение "Артподготовка" признано экстремистским решением Красноярского краевого суда 26 октября 2017 года.