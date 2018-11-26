Пуск крылатой ракеты с корвета "Громкий" показали на видео

Минобороны опубликовало видео пуска крылатой ракеты "Уран" с корвета "Громкий", который проходит государственные испытания в акватории Японского моря. Для обеспечения безопасности в учениях были задействованы 10 кораблей и судов Тихоокеанского флота.

"Ракета успешно поразила дрейфующую надводную мишень на расстоянии 40 километров от места пуска", - отметили в пресс-службе военного ведомства.

Напомним, что ракетный корабль "Громкий" - это второй корвет проекта 20380, построенный специально для Тихоокеанского флота в рамках программы перевооружения. Он был заложен в 2012 году в Комсомольске-на-Амуре, и в отличие от своего систер-шипа - корвета "Совершенный" был построен в два раза быстрей. Уже через пять лет, в июле 2017 года корабль, сошел со стапелей, а в 2018-м его отправили на достройку во Владивосток в транспортно-спусковом плавучем доке "Зея".

Длина "Громкого" составляет 104,5 метра, ширина - 13 метров, полное водоизмещение - 2,2 тысячи тонн, а скорость полного хода - до 27 узлов.

Основным противокорабельным вооружением корвета является ракетный комплекс "Уран". Его ракеты способны поразить цель на расстоянии до 260 км. Из артиллерийских установок на корабле имеется 100-мм А-190, а также две шестиствольные 30-мм АК-630М. Воздушную защиту обеспечивает зенитный ракетный комплекс "Редут", а комплекс "Пакет-НК" оберегает корвет от подводных лодок противника.