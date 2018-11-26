В Якутии семье предложили квартиру через 12 лет после сноса дома

Мэрия Якутска 12 лет не исполняла решение суда о предоставлении семье с тремя детьми, в том числе инвалидом-колясочником, жилья взамен снесенного. А когда чиновникам об этом напомнили, они быстро нашли квартиру, в которой... невозможно жить.

О скандале, в эпицентре которого оказалась семья Медянниковых, "РГ" рассказала почти 10 лет назад (см. "Бульдозерная хватка" от 12 ноября 2009 года). Двухэтажный деревянный дом, в котором эта семья имела квартиру на правах собственности, мешал строительству крупного торгового центра, затеянному женами двух высокопоставленных чиновников городской администрации. На условия переселения, предложенные статусными предпринимателями, жильцы не согласились. И тогда весной 2006 года нанятые сотрудники частного охранного предприятия просто вышвырнули их на улицу, после чего дом сразу разобрали.

- К нам пришли какие-то люди и стали ругаться, а потом начали выбивать окна, - рассказывала корреспонденту "РГ" 15-летняя колясочница Люба Медянникова. - Один из них, узнав, что я не могу ходить, вынес меня на улицу. Потом спросил: "А куда ее девать?" Тогда другой бросил из окна коляску. Она сломалась. В снесенной квартире у меня остались учебники и тетради, поэтому месяца три я не могла нормально учиться.

В тот же год суд постановил, что предоставить семье равноценную квартиру взамен утраченной обязан муниципалитет. В администрации города вступившее в силу решение положили под сукно и благополучно про него забыли. Глава семейства Юрий Медянников некоторое время пытался добиться справедливости, но потом махнул на все рукой, решив, что бороться с произволом бессмысленно. Семья перебралась на дачу и живет там по сей день.

Но недавно о старой истории рассказал местный интернет-портал. К чести нового руководства мэрии, оно отреагировало на публикацию мгновенно, распорядившись срочно найти для семьи соответствующую решению суда квартиру. И нашли. Но какую! Напрочь замороженную, с полопавшейся сантехникой и выпирающими сталагмитами. После того как разразился очередной скандал, побывавший на месте происшествия первый заммэра Владимир Федоров извинился перед Медянниковыми и пообещал, что в 10-дневный срок жилье будет приведено в порядок. "Будут заменены линолеум, дверные проемы, санузел, утеплят окна, добавят радиаторы, покрасят стены. А виновные понесут наказание", - заявил он.

Кстати

Любовь Медянникова (та самая, коляску которой в 2006-м выкинули из окна) в сентябре этого года завоевала титул "Мисс нежность России" на конкурсе красоты для девушек-колясочниц. Выступая перед жюри, она рассказала о своих мечтах: создать семью и построить дом...