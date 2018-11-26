В Приморье уволили директора департамента градостроительства

Врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко освободил от должности директора регионального департамента градостроительства Максима Веденева, сообщается на странице администрации края в Instagram.

Разъясняется, что причиной стало частичное разграбление долгостроя на улице Грибоедова, 46 во Владивостоке. Ранее администрация края предприняла ряд мер, чтобы возобновить приостановленное строительство дома.

Причина такого решения открылась сегодня, хотя об увольнении Веденева сообщалось еще на минувшей неделе. Тогда также стало известно, что своих должностей лишились два вице-губернатора региона. Алексей Немков, который пришел в администрацию с должности экс-врио из "Росморпорта". И Павел Серебряков, который занимался вопросами здравоохранения.