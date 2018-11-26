В Сибири сотрудник УГИБДД сгорел в автомобиле

В Иволгинском районе Бурятии сотрудник УГИБДД погиб в загоревшемся автомобиле. Об этом сообщили в СК СК региона.
Как пояснили в ведомстве, 34-летний мужчина в свой выходной ехал на Toyota Fielder из Улан-Удэ в сторону села Тапхар. Камеры видеонаблюдения зафиксировали возгорание машины недалеко от заправки.
- Не исключено, что мужчина на момент возгорания автомобиля был уже мертв - вероятнее всего, произошла остановка сердца. Спиртного в крови погибшего не обнаружено, - рассказали следователи.
Точная причина смерти и обстоятельства ЧП устанавливаются.