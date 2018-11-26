Застрявшие на китайском острове туристы вернулись в Хабаровск

Самолет из Хайкоу (КНР) прилетел в Хабаровск с задержкой. Такая информация появилась на онлайн-табло местного аэропорта. Этим рейсом в Россию вернулись туристы, которые с 21 ноября не могли выбраться с острова Хайнань из-за поломки судна.

Некоторым из пассажиров еще предстоит добраться из Хабаровска в родные города. На сайте правительства Амурской области сообщается, что людей отправят на ближайших рейсах за счет авиакомпании.

Напомним, 280 россиян должны были прилететь в Хабаровск еще 22 ноября, но вылет отложили по техническим причинам. Туристам предоставили питание и разместили в гостинице. Через трое суток в Интернете появилось видеообращение к президенту страны Владимиру Путину, губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу и главе Амурской области Василию Орлову. Люди просили помочь им вернуться домой.