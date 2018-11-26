Застрявшим на острове Хайнань туристам разрешили вылететь в Хабаровск

Туристы, которые с 21 ноября не могли вылететь в Хабаровск с китайского острова Хайнань из-за поломки самолета, прошли регистрацию на рейс.

Как сообщил ТАСС заместитель гендиректора авиакомпании Сергей Крупнов, поломка самолета была устранена 25 ноября в 21:30 по московскому времени. Спустя десять минут от авиационных властей КНР было получено разрешение на вылет.

В Хабаровск самолет из Хайкоу пока не прибыл. Согласно онлайн-табло аэропорта, он задерживается и приземлится в 12:10 по местному времени.

Напомним, 280 пассажиров рейса должны были вернуться в Россию еще 22 ноября, но вылет отложили по техническим причинам. Туристам предоставили питание и разместили в гостинице. Через трое суток в Интернете появилось видеообращение к президенту страны Владимиру Путину, губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу и главе Амурской области Василию Орлову. Люди просили помочь им вернуться домой.