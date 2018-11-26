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26.11.2018 15:30
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путин предложил распространить практику доплат участковым врачам

Текст: Кира Латухина
Об успехах в сфере медицины, строительства новых дорог, школ и детсадов шла речь на встрече президента России Владимира Путина с губернатором Кировской области.
Фото: Алексей Никольский/РИА Новости Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Прошло уже больше года, как Игорь Васильев вступил в должность, и настала пора отчитаться о сделанном и рассказать о планах. "Почти год назад вы проводили совещание по местному самоуправлению", - сказал региональный лидер.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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Президент не забыл: "Помню, в поликлинике". "В одной из первых, которая пошла по пути бережливости", - заметил губернатор. "Поликлиника номер один? Деятельная заведующая там", - вспомнил глава государства. По словам Васильева, таких поликлиник уже 59 процентов, а к 2019 году будут все 100 процентов, благодаря переходу на цифровые методы работы. Все документы - в электронном виде, и можно контролировать выписку лекарств, закупку, назначения. Еще это экономит 20 процентов средств в системе ОМС.

"А время в очередях сколько занимает?" - поинтересовался президент. "Сократилось в несколько раз", - заверил собеседник. На диспансеризацию уходит не 25 дней, а всего 2-3. "Мы восстановили единую скорую службу помощи, создали санитарную авиацию", - сообщил докладчик. По области у больниц уже 44 вертолетные площадки. "Главное, чтобы они работали", - сказал Владимир Путин. "Работают", - кивнул глава региона. В год перевозят более 800 человек, и на борту можно проводить реанимационные мероприятия.

Майский указ поставил задачи по увеличению продолжительности жизни, и здесь очень важна ранняя диагностика. И в регионе решили премировать участковых врачей: когда снижается смертность на участке, они получают доплату до 10 тысяч рублей. "Надо посмотреть на эту практику. Может быть, ее тиражировать?" - предложил глава государства.

Рассказал докладчик и про медицинский туризм. "Мы больше одного миллиарда рублей в этом году заработаем на ОМС за счет перетока, люди приезжают к нам лечиться", - сообщил он. "Мы примем порядка 14 тысяч человек в этом году", - подсчитал губернатор.

"По безопасным качественным дорогам огромное спасибо, кировская агломерация включена в президентскую программу. Мы отработали за 2017 год 105 километров дорог, за 2018-й - 126", - продолжил глава региона. "Но самое главное, мы проводим интернет-голосование с участием общественности, что должно быть отремонтировано в первую очередь. И, безусловно, прием дорог осуществляется исключительно с представителями общественности", - рассказал он.

Фото: depositphotos.com
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"Общественность какая, "своя", "домашняя", или настоящая?" - поинтересовался Путин. "Настоящая, в том числе и федеральная Общественная палата проводила два больших серьезных форума, посвященных дорогам. Вместе с ними ходили, смотрели", - уточнил собеседник.

Рассказал Васильев и о строительстве новых детсадов с бассейнами, и о возведении новых школ (их в области не было почти 30 лет). Возникла идея в небольших городах, где есть крупные промышленные предприятия, делать из школ культурно-образовательные центры, опять же - с бассейнами и даже концертными залами. "Днем могли бы заниматься дети, а вечером приходить взрослые", - пояснил он.

"Идея хорошая, только чтобы не в ущерб детям и общеобразовательному процессу", - прокомментировал Путин. "За этим вам самому лично нужно будет следить. А так в принципе идея замечательная - родители будут приходить", - оценил он.

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