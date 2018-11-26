Самарская область ускоренными темпами развивает дорожную инфраструктуру

В будущем году в регионе начнется строительство моста через Волгу в районе Тольятти, что вдвое сократит время от Самары до Москвы. За счет того, что отпадет необходимость ехать по одному берегу Волги, а потом возвращаться по другому в сторону столицы - для этого все мосты и строят. Около месяца назад правительство РФ уже одобрило проект строительства мостового перехода, включив его в международный транспортный маршрут "Европа - Западный Китай". По плану полностью объект с транспортными развязками протяженностью 97 км должен быть построен к 2024 году.

А вот строительство мостового перехода "Фрунзенский" через реку Самара в областной столице вышло на финишную прямую. В сентябре 2019 года здесь планируют запустить шестиполосное движение, а в декабре сдать весь мостовой переход, длина которого с учетом съездов и развязок составит 2,67 км.

Сегодня над рекой Самарой, в историческом центре города, в том самом месте, где она стремится слиться с Волгой, работы ведутся в две смены. Мост должен соединить новые жилые микрорайоны с "большой Самарой", а также обеспечить пропуск транспортных потоков в сторону федеральных автодорог М-32 и М-5.

Недавно губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства Фрунзенского мостового перехода и убедился, что все идет по графику, хотя еще год назад из-за недофинансирования отставание было существенным. В 2018-м на выполнение работ направлено 3,4 млрд рублей, из которых 1,4 млрд - средства федеральной казны, 2,01 млрд - региональный вклад. Кроме того, в этом году Центр добавит на объект еще 1,2 млрд рублей, что позволит форсировать строительство.

Как пояснили специалисты, сейчас мостостроители на Фрунзенском готовятся опустить всю мостовую конструкцию на опоры. Работа требует высокой точности и слаженности, ведь вес пролетного строения составляет 9208 тонн. Параллельно продолжается возведение подпорных стен, переустройство инженерных коммуникаций и обустройство развязки на противоположном от города берегу реки. Решается вопрос о возможности строительства здесь тяговой подстанции и прокладки линий электропередач для организации по новому мосту троллейбусного движения, что позволит разгрузить ныне действующий старый мост через Самарку. А снизить трафик через весь исторический центр города должна Южная обводная дорога, проект которой находится в разработке. Она протянется вдоль берега реки и соединит все поперечные улицы и мосты - от стрелки Волги и Самары, где намечено сделать транспортное кольцо, до Кировского моста.

Прямая речь

Дмитрий Азаров, губернатор Самарской области:

- Чтобы завершить строительство Фрунзенского мостового перехода уже в 2019-м, мы в этом году опережающими темпами финансировали строительство из регионального бюджета. Кроме того, мы проявили настойчивость, и в ходе нашей встречи с министром транспорта РФ Евгением Дитрихом удалось договориться о дополнительном выделении на строительство моста 1,2 млрд рублей из федеральной казны. Задача стоит завершить все работы в весенне-летний период - чтобы осенью 2019 года было открыто движение, а до конца года оформлена документация, и мост был введен в эксплуатацию.