Ученые университета помогут дошкольникам-аутистам

Казанский федеральный университет впервые обогнал все российские вузы в направлении "Образование" по версии авторитетного британского издания Times Higher Education (THE). Тяжело ли дается продвижение в престижных мировых рейтингах? Зачем университету детский сад и кружок по конструированию коптеров? И как вуз помогает решить проблему преподавания татарского языка в школах? Об этом корреспондент "РГ" беседует с ректором КФУ Ильшатом Гафуровым.

Ильшат Рафкатович, такой успех впервые. В чем секрет?

Ильшат Гафуров: Мы и прежде входили в тройку лидеров среди вузов России по этому направлению, поэтому нельзя сказать, что сегодняшний успех - что-то совсем неожиданное. Первое место КФУ в России - это позиция 101-125 в глобальном рейтинге. Есть куда расти. Хочу отметить, что мы не абсолютизируем различные рейтинги, в их методиках хватает разного рода условностей и допущений. Тем не менее это показатель, что тренд развития выбран верно.

Когда в 2010 году к университету присоединились два педвуза, были разные настроения. Одни считали, что педагогическое образование будет тянуть КФУ вниз в глобальных рейтингах, поскольку основное внимание в мире приковано сегодня к естественно-научным направлениям. Другие опасались, что мы разрушим устоявшуюся систему подготовки учителей. В итоге мы приняли решение использовать три модели. Первая - классическая, вторая - смешанная и третья - наша собственная, так называемая распределенная, согласно которой учителей физики готовит Институт физики, преподавателей химии - Химический институт и так далее. Психолого-педагогическую подготовку закрепили за единым центром ответственности - Институтом психологии и образования. Эта модель отличается широкой вариативностью вхождения в учительскую профессию и фундаментальностью подготовки учителей-предметников. Ориентирована она в большей степени на нашу страну, хотя мы работаем и со студентами из стран СНГ и дальнего зарубежья. Нас часто критиковали за такой подход, но, как видите, международная оценка показала, что мы сделали правильный выбор.

Признание для нас - и востребованность наших образовательных программ для будущих учителей. За последние годы значительно возрос конкурс при поступлении: на отдельные профили до 40 человек на бюджетное место. А средний балл ЕГЭ вырос до 78. Сегодня мы являемся одним из трех крупнейших центров подготовки учителей в России.

Как оцениваете публикационную активность ученых университета? Ведь без нее в мировых рейтингах не продвинуться.

Ильшат Гафуров: Если наши исследования интересны, нужны, значит, их результаты публикуют. Об их востребованности свидетельствует индекс цитируемости. КФУ по количеству публикаций и уровню цитирования в данной предметной области является лидером в стране и опережает многие известные университеты в мире.

Одному из педагогических журналов вуза удалось попасть в базу данных "Scopоus". Неужели российские педагогические разработки интересны иностранным коллегам?

Ильшат Гафуров: С этим журналом - "Образование и саморазвитие" - случилась удивительная и показательная метаморфоза. В свое время его сильно критиковали "Диссернет" и отдельные члены научного сообщества. И было за что, надо признать. Мы прислушались к критике, собрали хороший коллектив ученых и поставили им задачу: учесть ошибки и вывести издание на высший уровень. Возглавил эту группу известный британский профессор Ник Рашби, команда усердно работала три года, и вот - цель достигнута.

У России во все времена были прекрасные педагогические школы, хорошо известные в мире. Их плодами многие пользуются и сегодня, зачастую не ссылаясь, к слову, на первоисточники. Можно навскидку назвать имена Сухомлинского, Ушинского, Макаренко, Выгодского. Если говорить об уроженцах Татарстана, то Махмутов с его методикой проблемного обучения. Мы ничем не хуже, и растущее внимание зарубежных коллег к исследованиям в области педагогики ученых КФУ показывает это достаточно отчетливо. Разумеется, это не повод смотреть на кого-то свысока, нам всем есть чему поучиться друг у друга.

В КФУ открывается свой детский сад для малышей с особенностями развития. Довольно неожиданный проект для вуза?

Ильшат Гафуров: Детский сад станет базовой площадкой обучения будущих педагогов, повышения их квалификации. Основная задача - создать центр, который генерировал бы лучшие в России практики в сфере дошкольного образования. Особый акцент - на работу с дошкольниками, у которых обнаружено расстройство аутического спектра. Задачей педагогов, психологов и медиков станет обеспечение социализации детей, развитие их речи, адекватного восприятия и взаимодействия с окружающими. Я рассматриваю это как одну из миссий университета.

А как попасть в этот детсад?

Ильшат Гафуров: Думаю, набором будет заниматься Управление образования Казани. Но многое будет зависеть и от инициативы татарстанской ассоциации родителей детей с расстройствами аутического спектра.

Еще необычный проект - курсы для школьников по конструированию квадрокоптеров?

Ильшат Гафуров: Эта идея возникла у студентов и молодых ученых радиофизического отделения нашего Института физики. Коптер - хорошая модель для апробации различных программ подготовки, в том числе профориентационных. На его примере, в частности, изучают программирование, радиоэлектронику, в то же время учатся управлять коптером. А совсем недавно появилась профессия "пилот дронов", и, насколько я знаю, она включена в реестр. Школьники с удовольствием в кружок ходят. Он очень посещаемый. Причем занимаются они в лаборатории, где трудятся наши ведущие ученые.

Прогнозируют появление такой специальности, как IT-медик. Правда, пока никто не может дать ей определение

Как реализуются социогуманитарные научные проекты в рамках проекта 5-100?

Ильшат Гафуров: В предметных рейтингах QS и ТНЕ социогуманитарного блока мы добились неплохих результатов. Это лингвистика, английский язык, литература, археология, журналистика. Везде занимаем места от 100 до 400, притом что ранжируются несколько десятков тысяч вузов. Тут важно понимать значение социогуманитарного блока. Можно подготовить хорошего физика или химика, но при этом обнаружить, что он не в силах адаптироваться к новым реалиям.

Я недавно был в рабочей поездке в Японии, присутствовал на презентации с премьер-министром Синдзо Абе проекта "Общество 5.0". Впечатляет! Суть в том, что общество должно быть подготовлено к тому моменту, когда виртуальное и физическое пространства объединятся. И японский проект призван показать, как в этой ситуации должен вести себя человек. Ученые КФУ тоже занимаются этой проблематикой. Ведь когда говорят об индустрии 4.0, то делают акцент больше на том, что изменится в технологиях, но не говорят о человеке. Сегодня социогуманитарный блок интегрируется со всеми предметными областями наук в нашем университете. Например, лингвистика тесно связана с нейролингвистикой и восстановлением речи после тяжелых травм или инсультов.

Какие новые специальности открылись в университете?

Ильшат Гафуров: Прежде всего это медицинские направления. Их у нас не было с 1930 года. Они же наиболее востребованы, в том числе среди иностранцев. Здесь обучается примерно 630 зарубежных студентов и аспирантов из 39 стран. А всего их в КФУ более 7000 человек из 94 стран. Среди новых направлений: нефтегазовые технологии, робототехника, беспилотные транспортные средства. По-прежнему популярностью пользуются экономика, менеджмент, юриспруденция, лингвистика, международные отношения, востоковедение, информационные технологии.

Какие, по вашему мнению, профессии будут востребованы на рынке труда через пять лет?

Ильшат Гафуров: Сейчас много говорят об этом. Даже прогнозируют появление такой специальности, как IT-медик, правда, никто не может дать ей определение. Те, кто учится у нас сегодня, все будут востребованы. Наши студенты уже с 3-4-го курсов знают, где они будут работать. Мы готовим их так, чтобы они могли быстро адаптироваться к меняющемуся рынку труда.

На базе вуза пройдет международная конференция ПОСТГЕНОМ. В каких еще значимых научных проектах участвует университет?

Ильшат Гафуров: Научные конференции важны для нас, поскольку позитивно влияют на академическую репутацию и позволяют апробировать результаты наших исследований. Мы проводим большое количество форумов, "круглых столов". ПОСТГЕНОМ будет юбилейной, пятой конференцией. Она проводится совместно с Федеральным научно-клиническим центром физико-химической медицины и Федеральным медико-биологическим агентством. Приедет много партнеров из Японии, США, Канады, Великобритании, Германии, а также ведущих вузов и академических институтов страны. Будут обсуждаться возможности трансляции в практическую медицину результатов новейших омиксных и генетических исследований. Вопросы использования цифровых технологий. Для нас это важно, поскольку в структуру КФУ входит не только профильный институт фундаментальной медицины и биологии, но и собственная университетская клиника на 870 коек в стационаре.

Вопрос ребром

Ильшат Гафуров: Мы не абсолютизируем рейтинги. Тем не менее это показатель: тренд развития выбран верно. Фото: Пресс-служба КФУ

В университете есть Высшая школа национальной культуры и образования, которая готовит кадры для татарских школ. Проблема преподавания национальных языков остро стоит сейчас во многих регионах страны. Мог бы ваш проект превратиться в универсальную систему для других нацреспублик?

Ильшат Гафуров: Очевидно, что без преподавания родного языка сохранение национальной идентичности невозможно. В Татарстане достаточно много школ с татарским языком обучения, и мы всегда для них выпускали кадры. Но произошли определенные изменения в законодательстве, появился ЕГЭ, и сразу возник вопрос: а какого уровня нужно готовить учителей? До 11-го класса или только для начальной школы?

В связи с этим мы по поручению президента РТ создали Высшую школу национальной культуры и образования имени Г. Тукая, где разрабатываются методики подготовки учителей для национальных школ. Университет получает заказ, республика оплачивает обучение этих специалистов и дополнительную стипендию 15 тысяч рублей в месяц. Ее получают те, кто дает согласие после вуза идти работать в школу на три года. Будущие учителя литературы, родного языка, математики обучаются у нас на татарском языке по стандартной модели. Они затем будут преподавать в начальных классах.

А учителей физики, химии, биологии для национальных школ мы готовим на русском языке, но практику они проходят в национальных школах. Более того, наши филологи подготовили для них специальные словари в этих предметных областях. То есть они становятся полноценными учителями, только полилингвальными. Ведь им предстоит подготовить своих учеников к сдаче ЕГЭ на русском языке и дальнейшей учебе в русскоязычных вузах. И этот переход для детей не должен быть болезненным.

Эту систему можно применить и в других национальных республиках, самое главное, чтобы они принимали активное участие в разработке программ. Думаю, что сегодня у них появился для этого новый мощный стимул. Как вы знаете, президент страны недавно подписал указ о создании фонда сохранения и изучения родных языков народов РФ. Это очень важный и назревший шаг.