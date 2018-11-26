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26.11.2018 17:11
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Ульяновского застройщика заподозрили в хищении 10 миллионов рублей

Текст: Виталий Ахмеров (Ульяновск)
24-этажный дом на 1100 квартир застройщик обещал сдать еще четыре года назад. Фото: Виталий Ахмеров/РГ 24-этажный дом на 1100 квартир застройщик обещал сдать еще четыре года назад. Фото: Виталий Ахмеров/РГ
24-этажный дом на 1100 квартир застройщик обещал сдать еще четыре года назад. Фото: Виталий Ахмеров/РГ

В отношении руководства одной из ульяновских строительных компаний возбуждено уголовное дело по факту неправомерного использования денежных средств дольщиков. Информацию об этом в понедельник распространила Генпрокуратура России.

На Кубани директор фирмы обманул дольщиков на 1,2 миллиарда рублей

Как сообщили в пресс-службе ведомства, руководство привлекло на строительство 24-этажного дома по улице Буинской в Ульяновске более 250 миллионов рулей. Дом начали строить в 2010 году, обещали сдать еще в 2014-м, неоднократно переносили сроки окончания строительства, однако дом не сдан до сих пор. Многие дольщики в ожидании своих квартир вынуждены выплачивать ипотечные кредиты и одновременно снимать другое жилье.

При этом, как выяснила в ходе проверки прокуратура, в компании "реализовали ряд сомнительных операций с финансовыми средствами дольщиков". Как уточнил "РГ" старший помощник прокурора Ульяновской области Василий Зима, застройщик подозревается в выводе денег со счетов компании на счета фирм-однодневок.

По оценкам прокуратуры, эти действия нанесли дольщикам ущерб на сумму более десяти миллионов рублей.

Между тем, как считает надзорное ведомство, в 2017-2018 годах следственные органы неоднократно отказывали в возбуждении уголовных дел по фактам неправомерного использования финансовых ресурсов руководством стройфирмы.

- На сегодняшний день по требованию прокуратуры Ульяновской области по факту неправомерного использования руководством фирмы-застройщика денежных средств дольщиков следственными органами возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере), - добавили в прокуратуре. - Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

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