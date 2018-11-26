В ДТП под Ульяновском погибли три человека

Около 11 часов по местному времени на автодороге близ поселка Мирный Чердаклинского района Ульяновской области произошло ДТП, в результате которого погибли три человека. Об этом "РГ" рассказали в пресс-службе областного управления МВД.

- Столкнулись легковой автомобиль "ВАЗ-2110" и грузовик Isuzu. В результате ДТП погиб водитель легковушки 1986 года рождения и два его пассажира 1990 и 1992 годов рождения, - рассказали в ведомстве.

По факту ДТП проводится проверка, его причины и обстоятельства выясняются.