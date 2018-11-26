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26.11.2018 11:48
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В ДТП под Ульяновском погибли три человека

Текст: Виталий Ахмеров (Ульяновск)

Около 11 часов по местному времени на автодороге близ поселка Мирный Чердаклинского района Ульяновской области произошло ДТП, в результате которого погибли три человека. Об этом "РГ" рассказали в пресс-службе областного управления МВД.

В Пермском крае в ДТП погибли три человека

- Столкнулись легковой автомобиль "ВАЗ-2110" и грузовик Isuzu. В результате ДТП погиб водитель легковушки 1986 года рождения и два его пассажира 1990 и 1992 годов рождения, - рассказали в ведомстве.

По факту ДТП проводится проверка, его причины и обстоятельства выясняются.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Ульяновская область
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