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26.11.2018 14:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Прикамье прокуратура начала проверку избиения пятиклассницы

Текст: Алексей Трапезников

В Пермском крае правоохранительные органы начали проверку инцидента, который произошел в одной из школ Краснокамска. О нем рассказала председатель краевой организации "За права многодетных" Людмила Елтышева на своей странице в социальной сети.

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- В адрес нашей организации обратилась многодетная мама с мольбами о помощи - ее дочь, ученицу 5-го класса, избили одноклассники, а руководство школы вместо того, чтобы разобраться в этой ситуации, всеми силами пытается ее замять и крайней сделать избитую девочку, - рассказывает Людмила Елтышева.

Общественница пересказала суть конфликта: девочка с мальчиком лепили крепость на стадионе за школой. К ним подошла группа одноклассников и начала жестоко избивать обоих. Девочка пыталась убежать, но ей сделали подножку, в результате чего она упала и ударилась головой о большой кусок асфальта. Но даже после этого избиение продолжилось. В результате пострадавшего подростка привели в школу учителя, у ней зафиксированы ушиб позвоночника и сотрясение мозга.

Как пояснили "РГ" в прокуратуре Пермского края, в правоохранительные органы поступило заявление от родителей потерпевшей. В настоящее время прокуратурой Краснокамска проводится проверка случая избиения ученицы школы. Она коснется не только подростков и их родителей, но и руководства образовательного учреждения.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край
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