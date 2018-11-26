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26.11.2018 19:22
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Татарстане учительницу наказали за оскорбление школьника

Текст: Сергей Тарасов (Казань)

Дисциплинарное взыскание получила учительница средней школы №16 в Бугульме, которая в порыве эмоций оскорбила ученика. Скандал разразился после того, как дети выложили в соцсети аудиозапись гневной тирады педагога, отчитывавшего школьника за проступок.

Фото: depositphotos.com
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Ученик девятого класса написал на школьной доске неприличное слово, что и стало причиной конфликта. Учительница начала ругать его, вставляя оскорбления. В это время одноклассники провинившегося вели диктофонную запись.

- Произошедший инцидент является грубым нарушением педагогической этики. Данное событие, из ряда вон выходящее, стало предметом обсуждения на родительском собрании и педагогическом совете школы. Также стоит отметить, что учащийся состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних. За 10 месяцев этого года за ним числятся четыре правонарушения: кражи и употребление спиртных напитков. Поведение учащегося неоднократно обсуждалось на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних. Тем не менее, эти факты не могут служить оправданием опытному педагогу, имеющему 1 квалификационную категорию и 34 года общего стажа работы, - сообщили сегодня в минобрнауки Татарстана.

В министерстве также добавили, что вопрос соблюдения этических норм педагогами будет вынесен на всеобщее республиканское родительское собрание, которое состоится в начале декабря. Параллельно прокуратура Татарстана начала собственную проверку по факту инцидента. Надзорное ведомство даст правовую оценку ситуации.

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