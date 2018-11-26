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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Есть моторчик!

Искусственное сердце, разработанное в Новосибирске, успешно испытано на животных
Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Российская газета - Федеральный выпуск №7729 (266)
"Прибор работает бесперебойно в течение шести часов, не вызывает образования тромбов и разрушения эритроцитов", - сделали вывод сотрудники Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени академика Е.Н. Мешалкина после испытаний первого отечественного дискового сердца на мини-пигах.

Дисковое сердце представляет собой насос диаметром четыре сантиметра и высотой два сантиметра. Благодаря специальному электродвигателю диски крутятся, за счет молекулярного трения захватывают кровь и выбрасывают ее обратно в организм.

Фото: пресс-служба НМИЦ им. Мешалкина
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Как отмечает издание СО РАН "Наука в Сибири", к разработке данного устройства пять лет назад приступили специалисты НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина совместно с Институтом теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича СО РАН. Два года назад к этой работе подключилась новосибирская компания "Импульс-проект", которая создала отвечающий необходимым качествам мотор. В итоге отечественный экземпляр получился компактнее и безопаснее импортных аналогов.

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