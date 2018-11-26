"Ростелеком" подготовил инфраструктуру для Универсиады-2019 в Красноярске

"Ростелеком" завершил основной объем работ по подготовке телеком-инфраструктуры ХХIХ Всемирной зимней универсиады 2019 года, которая пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта. До начала Студенческих игр компании предстоит провести серию тестовых испытаний, синхронизацию телеком-оборудования и настройку программного обеспечения.

Впервые в истории Студенческих игр создание и координация всей системы инфокоммуникаций распоряжением правительства РФ были поручены одному оператору. Подготовка комплекса объектов связи для проведения спортивного праздника началась летом этого года. В августе "Ростелеком" организовал работу единого контакт-центра Зимней универсиады-2019. Компания уже сегодня отвечает за полный комплекс услуг, обеспечивающий работу call-центра: от бытовых условий для сотрудников и уровня профессиональной подготовки персонала до программного обеспечения и собственно инфраструктуры связи. Только за первую неделю работы в справочную службу поступило более 300 обращений, 70 процентов из которых на русском языке, 15 процентов - на английском и 9 процентов - на китайском.

"Вопросы поступают самой различной тематики, и мы к этому готовы, - рассказал заместитель руководителя Дирекции Зимней универсиады-2019 Денис Бранчуков, - Волонтеров интересуют детали работы на Студенческих играх, журналисты задают вопросы по аккредитации, иностранные гости города интересуются тем, куда можно обратиться по поводу экскурсий. Мы стараемся, чтобы любой позвонивший получал полную и достоверную информацию о предстоящих Студенческих играх".

Работа "горячей линии" - комплексный и совершенствующийся проект не одного дня. В октябре информационно-справочная служба стала доступной для абонентов из других стран.

В конце октября в Красноярске во время тестовых соревнований Студенческих игр - III этапа "Кубка России - Ростелеком" по фигурному катанию на коньках - успешно прошло тестирование Главного операционного центра игр (ГОЦ). Это один из основных элементов информационно-коммуникационной системы, которую "Ростелеком" разработал специально для Зимней универсиады-2019.

ГОЦ, по сути, - мозговой центр, созданный для осуществления контроля над оргпроцессами во время соревнований, в котором посменно работают около 60 человек. Во время Студенческих игр сотрудники центра в режиме онлайн будут следить за ходом состязаний, оперативно реагировать на изменения обстановки, чтобы обеспечить максимально высокое качество предоставляемых услуг и полную безопасность всех мероприятий. Для наглядного отображения информации в Главном операционном центре оборудована видеостена, состоящая из нескольких мониторов. Изображение на нее подается с камер видеонаблюдения, размещенных в разных точках Красноярска. С их помощью специалисты смогут проследить движение спортсменов из аэропорта в город, по улицам города, перемещения зрителей по спортивным аренам и многое другое. Кроме того, мониторы будут использованы для проведения видеоконференций с командами объектов Зимней универсиады-2019, демонстрации данных о текущей ситуации на объектах.

Для ключевого объекта Зимней универсиады-2019 - многофункционального спортивно-зрелищного комплекса "Платинум Арена Красноярск" - "Ростелеком" построил современную мультисервисную сеть, которая позволяет передавать видеоконтент высокого качества в интернет, осуществлять эфирную трансляцию на федеральные телеканалы в режиме онлайн и решать другие задачи организаторов спортивных мероприятий. Также "Ростелеком" обеспечил служебной радиосвязью сотрудников Дирекции Зимней универсиады-2019, работающих на объекте, а также взял на себя вопросы информационной безопасности.

"Компания "Ростелеком" выступает инфраструктурным партнером государства во многих общественно значимых проектах. Создание системы инфокоммуникаций для Зимней универсиады-2019 - ответственная задача, которую компания выполнит в срок. Наши специалисты обеспечат высокое качество технического сопровождения телеком-инфраструктуры Студенческих игр", - подчеркнул вице-президент - директор макрорегионального филиала "Сибирь" ПАО "Ростелеком" Николай Зенин.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"