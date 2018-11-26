Новосибирская "Сибирь" выдала самый удачный отрезок регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. В понедельник команда Александра Андриевского обыграла на выезде хабаровский "Амур" - 3:2, отметив четвертую победу кряду.

На старте сезона сибиряки стали главным разочарованием - в сентябре они проиграли 12 матчей подряд. По ходу этой кошмарной серии в отставку был отправлен Владимир Юрзинов-младший, а новому наставнику понадобилось время, чтобы команда хотя бы начала набирать очки.

Еще один спад, уже при Андриевском, начался месяц назад. Тогда "Сибирь" выдала шесть поражений кряду. Нынешняя "белая полоса" эти неудачи практически компенсировала. Заработав с ходу 12 очков, сибиряки прилично оторвались от идущего на последнем месте "Адмирала" и теперь не являются аутсайдерами КХЛ. Более того, до восьмого места в Восточной конференции, дающего право сыграть в плей-офф, остается всего 9 баллов.