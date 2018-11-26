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26.11.2018 12:17
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Сибирские ученые предсказали зимние наводнения в Прибайкалье

Текст: Алексей Бондарев

Ученые и метеорологи считают, что этой зимой в Иркутской области возможны наводнения из-за повышения уровня воды в Байкале. Оно, в свою очередь, станет следствием сильных дождей этим летом и увеличения запасов водохранилища Иркутской ГЭС.

Фото: Антон Денисов/ РИА Новости www.ria.ru
Критически низкий уровень Байкала пока не повлиял на экологию

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в зоне риска Иркутск, Ангарск, Усольский и Боханский районы. Специалисты считают, что подтопления не избежать. Но можно снизить их масштабы, если энергетики уже сейчас, пока не встал лед, начнут увеличивать сброс воды на гидроэлектростанции.

На данный момент уровень воды в Байкале находится на отметке 456,89 метра. Это почти на 80 сантиметров выше прошлого года.

Общество Природа Экономика Отрасли Энергетика Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область
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