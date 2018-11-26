Как объявил на экстренном собрании коллектива главный режиссер театра Алексей Крикливый, вопрос о новом руководителе уже решен, региональный минкультуры остановился на фигуре Виктора Старкова. Эта фамилия когда-то мелькала в местной политической хронике, даже стояла в списке кандидатов в мэры Новосибирска. При этом в биографии Старкова нет ни слова о работе в театре: механик, слесарь, депутат, первый секретарь уже не существующей политической партии и т.п.
По словам Алексея Крикливого, действующего директора вызвали в министерство культуры Новосибирской области, где без объяснения причин объявили, что она должна покинуть должность.
- Ей предложили встретиться с кандидатом на пост директора театра "Глобус". Эта встреча проходила за закрытыми дверями, о ней практически никто не знал. Елена Алябьева могла бы остаться в театре заместителем директора, но она, я так понимаю, решила отказаться, - ошарашил коллег главный режиссер.
Елена Алябьева ушла на больничный, а остальные 134 работника театра подписали письма региональному и профсоюзному руководству. Кто-то назвал ситуацию рейдерским захватом. В соцсетях началось бурное обсуждение. Но спустя сутки оказалось, что обсуждать нечего.
Министр культуры Новосибирской области Игорь Решетников опроверг информацию и о новом кандидате, и о готовящейся смене руководства в принципе. По его словам, разговор с Еленой Алябьевой касался лишь финансово-хозяйственной деятельности.
- У нас есть вопросы к руководству театра, связанные с федеральными средствами, с подготовкой к зиме, - отметил глава минкультуры. - Это не касается репертуара, "Глобус" - режиссерский театр, это святое. Однако мы в следующем году вкладываем большие федеральные деньги в ремонт театра, более 100 миллионов рублей. И понятно, что министерство волнует эффективность освоения средств.
Игорь Решетников исключил вероятность назначения директором "Глобуса" Виктора Старкова. В свою очередь Алексей Крикливый назвал "замечательным" тот факт, что театром продолжит руководить Елена Алябьева. Но заметив, что "дыма без огня не бывает".