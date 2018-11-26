В минувшее воскресенье коллектив новосибирского театра "Глобус" подписал обращение к губернатору области, полпреду президента в СФО и председателю Союза театральных деятелей, в котором выразил категорическое несогласие с планируемой сменой руководства. Новость о закулисных интригах вокруг одного из самых крупных драматических театров России разлетелась мгновенно. Театралов возмутила не столько вероятная отставка директора "Глобуса" Елены Алябьевой, сколько кандидатура на руководящий пост.

Как объявил на экстренном собрании коллектива главный режиссер театра Алексей Крикливый, вопрос о новом руководителе уже решен, региональный минкультуры остановился на фигуре Виктора Старкова. Эта фамилия когда-то мелькала в местной политической хронике, даже стояла в списке кандидатов в мэры Новосибирска. При этом в биографии Старкова нет ни слова о работе в театре: механик, слесарь, депутат, первый секретарь уже не существующей политической партии и т.п.

По словам Алексея Крикливого, действующего директора вызвали в министерство культуры Новосибирской области, где без объяснения причин объявили, что она должна покинуть должность.

- Ей предложили встретиться с кандидатом на пост директора театра "Глобус". Эта встреча проходила за закрытыми дверями, о ней практически никто не знал. Елена Алябьева могла бы остаться в театре заместителем директора, но она, я так понимаю, решила отказаться, - ошарашил коллег главный режиссер.

Елена Алябьева ушла на больничный, а остальные 134 работника театра подписали письма региональному и профсоюзному руководству. Кто-то назвал ситуацию рейдерским захватом. В соцсетях началось бурное обсуждение. Но спустя сутки оказалось, что обсуждать нечего.

Министр культуры Новосибирской области Игорь Решетников опроверг информацию и о новом кандидате, и о готовящейся смене руководства в принципе. По его словам, разговор с Еленой Алябьевой касался лишь финансово-хозяйственной деятельности.

- У нас есть вопросы к руководству театра, связанные с федеральными средствами, с подготовкой к зиме, - отметил глава минкультуры. - Это не касается репертуара, "Глобус" - режиссерский театр, это святое. Однако мы в следующем году вкладываем большие федеральные деньги в ремонт театра, более 100 миллионов рублей. И понятно, что министерство волнует эффективность освоения средств.

Игорь Решетников исключил вероятность назначения директором "Глобуса" Виктора Старкова. В свою очередь Алексей Крикливый назвал "замечательным" тот факт, что театром продолжит руководить Елена Алябьева. Но заметив, что "дыма без огня не бывает".