В Омске делегация Совета Федерации оценила работу НКО

В Омскую область прибыла с рабочей поездкой делегация Совета Федерации. Цель визита - оценить реализацию важнейших федеральных проектов и программ в регионе.

Первый заместитель председателя комитета по регламенту и организации парламентской деятельности Совета Федерации Любовь Глебова познакомилась с работой в Омской области некоммерческих и добровольческих организаций, а также оценила опыт местного ресурсного центра по сопровождению НКО. Глебова также провела рабочую встречу с представителями органов исполнительной власти и Общественной палаты Омской области. Основной темой обсуждения стала сложившаяся система мер поддержки НКО.

По данным Совета Федерации, Омская область вошла в топ-10 регионов, получающих грантовую поддержку для общественных организаций, работающих в малых городах и селах.

- Это очень важно, поскольку наш президент Владимир Путин на форуме "Сообщество" назвал рост количества заявок из отдаленных районов одним из главных достижений прошлого года, - сообщила Любовь Глебова. - 65 победителей из Омской области, более 200 поданных заявок - эти цифры являются ярким доказательством того, что интерес получить поддержку у гражданских активистов из Сибири растет. В каждом селе, в каждом городе есть неравнодушные люди, которые заботятся о том, чтобы что-то происходило рядом. Появилось очень много энтузиастов. Добровольцы, например, организуют группы по уходу за детьми, когда их мамам нужно куда-то отлучиться. Это ежедневный незаметный, но очень нужный труд.

С 2016 по 2017 год общая сумма грантов, выигранных омскими общественниками, увеличилась с 19 миллионов до 68 миллионов рублей. В этом году в число победителей от Омской области вошли 65 проектов на общую сумму 77,3 миллиона рублей.

- Система президентских грантов позволяет поддерживать идеи омичей, организаций, которые меняют нашу жизнь к лучшему, - отметили в администрации Омской области.

Эксперты делегации обратили внимание и на позицию региональных властей по поддержке НКО.

В Омской области создано 26 общественных советов при органах исполнительной власти и 32 совета при муниципальных образованиях.

Завершая встречу, Любовь Глебова подчеркнула, что научно-технологическое и социально-экономическое развитие Российской Федерации возможно только при эффективном использовании потенциала общественных инициатив.