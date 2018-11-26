В Сибири арестован один из руководителей отделения Пенсионного фонда

В Красноярске суд заключил под стражу заместителя управляющего региональным отделением Пенсионного фонда РФ. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по краю, чиновника подозревают в превышении должностных полномочий.

Следствие установило, что год назад учреждение провело аукцион по приобретению недвижимости. При этом стартовая цена была заявлена в два с половиной раза выше реальной рыночной - более 130 миллионов рублей. То есть, своими действиями руководство фонда нанесло бюджету ущерб более чем в 70 миллионов.

Скорее всего, число арестованных по делу увеличится. "В рамках расследования совместно с сотрудниками УФСБ были проведены обыски в служебных кабинетах и квартирах должностных лиц и рядовых сотрудников ОПФР, в ходе которых изъяли документы, подтверждающие факт преступной деятельности, крупные суммы денежных средств и большое количество банковских карт", - заявили в пресс-службе.