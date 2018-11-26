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26.11.2018 09:14
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Сибири впервые испытали искусственное сердце на мини-пигах

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Первые испытания отечественного дискового искусственного сердца сотрудники Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени академика Е. Н. Мешалкина провели на мини-пигах.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com
Фото: Пресс-служба НМИЦ им. Мешалкина
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"Прибор работает бесперебойно в течение шести часов, не вызывает образования тромбов и разрушения эритроцитов", - отметили в СО РАН.

По словам руководителя центра хирургии аорты и коронарных артерий НМИЦ им. Мешалкина Александра Чернявского, основное в данном  устройстве - мотор, который должен работать долго, с повышенной производительностью, не греться и не вызывать повышенное трение.

Первые успешные испытания прибора были проведены на стенде натуральной крови, который с помощью специальных трубочек, зажимов и датчиков моделировал круг кровообращения человека. Опыты показали, что дисковый мотор работает с кровью очень бережно и демонстрирует низкий уровень разрушения эритроцитов.

Следующим этапом стали "острые" эксперименты на мини-пигах, которых предоставил Институт цитологии и генетики СО РАН.

- За шесть часов нам удалось оценить работу устройства в живом организме, протестировать его в разных режимах, оценить, как оно влияет на живую кровь. Опыты показали, что насос функционирует замечательно, разрушения крови подопытных животных не происходит, и образования тромбов мы также не заметили. Это создает предпосылки для внедрения такого прибора в медицинскую практику, - говорит доктор медицинских наук Чернявский.

Специалисты считают, что это поможет снизить дозу принимаемых пациентами антикоагулянтов и антиагрегантов (группа веществ, которые предохраняют кровеносные сосуды от образования тромбов).

Исследователи планируют подать заявку на грант фонда "Сколково" и получить дополнительное финансирование в размере около 20-30 миллионов рублей на доклинические испытания.

Справка "РГ"

Дисковое искусственное сердце пять лет назад начали разрабатывать  специалисты НМИЦ им. академика Е. Н. Мешалкина совместно с Институтом теоретической и прикладной механики им. С. А. Христиановича СО РАН. В 2016 году создание прибора продолжила новосибирская компания "Импульс-проект". Дисковое сердце представляет собой насос диаметром четыре сантиметра и высотой два сантиметра. Благодаря специальному электродвигателю диски крутятся, за счет молекулярного трения захватывают кровь и выбрасывают ее обратно в организм. Прибор предназначен для тех случаев, когда пациенты ждут пересадку сердца или имеют временные либо абсолютные противопоказания к такой операции.

Общество Наука Общество Здоровье Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск
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