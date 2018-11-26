Актеры Прилучный и Епифанцев рассказали о съемках нового сериала

Не успел завершиться показ телесериала "Желтый глаз тигра" о янтарном беспределе 90-х годов в Калининграде, а в самом западном областном центре России уже снимается новый остросюжетный проект с участием российских звезд. На сей раз - киносериал "В клетке" для телеканала НТВ.

Съемки начались в конце сентября, киностудия "КИТ" уже отсняла половину проекта. Работа идет в самом Калининграде, в том числе в порту, в его пригородах, в курортном Светлогорске на берегу моря, в казино игорной зоны "Янтарная". В продюсерском центре "TeamFilm" объяснили выбор места для съемок так: "При определенном холодном изображении Калининграда, кинематографичном, он очень подходил под нашу задачу. Потому что снимать социальную драму в Сочи, где солнце, пальмы и купальники, очень странно, диссонансно. Люди умирают, а тут пляжный отдых..."

В главных ролях снимаются Павел Прилучный, Владимир Епифанцев, Артур Ваха и Агата Муциенице. Корреспондент "РГ" встретилась с ведущими актерами на съемочной площадке.

"Калининград - замечательный город, город-загадка, этим он и интересен, - считает Павел Прилучный, который снимается в столице российской Прибалтики уже не в первом проекте. - Здесь очень круто как-то смешаны стили непонятного нуара и современности. И в принципе настроение города, как мне кажется, очень укладывается в настроение нашего проекта. Поэтому его и выбрали. Здесь много хороших интересных мест, где можно поснимать. В прошлом году мы снимали здесь несколько проектов, в частности, "Желтый глаз тигра" для Первого канала, он полностью посвящен Калининграду 90-х годов. Сейчас пошла мода на Калининград, в принципе, мне кажется, это достаточно киношный город. И этот туман замечательный... Хотя он создает проблемы, из-за него самолеты могут не прилететь или не сесть, но для кинокартинки это просто потрясающе".

Павел, вы о городе говорите, как о каком-то самостоятельном герое фильма…

Павел Прилучный: Конечно, в принципе, ваш город - это очень живой организм, мне тут очень нравится, снимаем здесь не первый проект. "Преступление" было, закончим "В клетке" и опять заходим еще с одним проектом "Преступление-2".

В "Преступлении" Калининград мне показался мрачноватым.

Павел Прилучный: Ну, это стиль "Преступления", определенная часть задумки. "В клетке" будет не настолько мрачно, хотя у нас и не очень светлый проект. Это спортивная драма. И главное слово здесь - драма. Мы не рассказываем только о спорте, в первую очередь показываем любовные линии, историю отношений в семье - именно она взята за основу нашего проекта: что такое семья, как она разбилась и как опять воссоединяется.

В одном из интервью вы сказали, что очень любите комедии как жанр. Киносериал "В клетке", похоже, от комедийного жанра далек. Но есть ли там юмор? Смогут ли зрители посмеяться или им предстоит только переживать за своих героев?

Павел Прилучный: Ну без юмора же никогда нельзя. Юмор будет, но в небольшом количестве. Основополагающее здесь - это драма.

Ваш персонаж довольно неоднозначный, он отсидел за реальное преступление, далеко не ангел. Он вам симпатичен?

Павел Прилучный: Естественно, я не знаю артистов, которые бы взяли себе какого-то персонажа и не любили бы его. Как говорили классики, нужно быть адвокатом своего героя в любом случае, каким бы он ни был.

Вы играете бойца смешанных единоборств. Сами работаете в сценах боев?

Павел Прилучный: Оба главных героя - отец и сын Евдокимовы - герои. Пока отец не ушел из семьи, они занимались в одном клубе. Только мой герой продолжил заниматься этим для себя, он зарабатывал этим деньги, он больше ничего и не умел, кроме как бить людей. Все сцены боев я буду выполнять без дублера. И, конечно, мы готовились и готовимся сейчас до сих пор. Три раза в неделю у меня стабильно тренировки.

Киносериал "В клетке" - это ваш первый продюсерский опыт. Чего вы ждете от него?

Павел Прилучный: Я могу точно сказать, что этот проект не зарабатывание денег. Можно заработать денег, но снизить качество. А некачественный проект делать неинтересно. Хочется, чтобы это было по максимуму клево. И не только для российского телевидения, но и для зарубежного. Чтобы люди из других стран могли посмотреть и сказать: "Вот это класс, вот это интересно". Бюджеты наши не позволяют и денег заработать, и сделать хороший проект. Выбрали хороший проект. Планируем продвижение на зарубежные рынки. Это одна из причин, по которой я взялся за продюсирование. Мне интересно развивать рынок не только российский, но чтобы это было еще и где-то за рубежом.

Владимир, проект "В клетке" - это ваши первые съемки в Калининграде? Успели составить впечатление о городе, регионе?

Владимир Епифанцев: Для многих, кто живет в России, это место является таким таинственным: вроде и заграница, и в нашей стране находится. Но вообще впечатлений бесконечное множество. Но это беспрерывный процесс, и это не зависит от города или страны. Мир вокруг такой, какие мы есть.

Продюсеры "В клетке" отмечали, что одна из важных задач - сделать так, чтобы зрители даже не узнали в сериале Прилучного и Епифанцева, чтобы герои воспринимались без бэкграунда актеров. Как вы считаете, сложно будет справиться с этой задачей, чтобы на вашу роль не влиял ярлык типа "Епифанцев - герой боевиков и трэш-мейкер"?

Владимир Епифанцев: Я не считаю нужным делить свои роли в кино на то, как я живу. Для меня это все - одна бесконечная роль. Обстоятельства меняются, и моя сущность органично трансформируется в контекст этих обстоятельств. Мы все так живем, просто не осознаем. Так что, каждая моя роль - это я и есть.

Ваш герой Алексей Евдокимов - в прошлом титулованный боец. Будут ли в сериале бои? Они будут сниматься без дублеров? Приходилось ли брать уроки борьбы?

Владимир Епифанцев: Бои будут. Уроки были, есть и будут. Дублеры помогают, да. Но мое участие все решит.

Вы не раз говорили в интервью, что дети - это самое главное в жизни. Роль отца в сериале "В клетке" становится из-за этого более важной для вас?

Владимир Епифанцев: Нет ничего главного. Это я, наверное, был в бреду брачной секты. Я соскочил, все в порядке сейчас, не волнуйтесь.

О чем кино

Действие сериала "В клетке" происходит в Москве и Калининграде. В родной город на Балтике одновременно возвращаются отец и сын Евдокимовы. Младший - Сергей по прозвищу Волчок (Павел Прилучный) - вышел из тюрьмы после семилетней отсидки "за наркоту". Вернувшись домой, он не понимает, как жить дальше: мать окончательно спилась, а бывшая любовь Ольга (Агата Муциенице) его уже и не ждала. Кажется, только младший брат Женя счастлив видеть Волчка. А еще Дилер - бывший одноклассник, который поднялся от рядового барыги до мафиози средней руки.

Евдокимов-отец - Алексей по прозвищу Док (Владимир Епифанцев) - бывший чемпион по боям без правил, бежит на "малую Родину" от проблем в Москве. В столице он работал фитнес-тренером, но теперь вынужден скрываться после избиения одного из своих учеников - сына депутата. С Алексеем едет в Калининград его любовница Вера. Ей Док соврал, что хочет повидать сыновей. Резкий, местами намеренно грубый, не склонный к компромиссам, он - человек, который ради семьи и любимых людей готов даже на смерть. Со встречи отца и сына начнется история о преодолении семейных травм, боли и зависимости. Им предстоит выбирать между долгом и любовью, между жизнью и смертью.