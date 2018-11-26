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26.11.2018 19:25
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Капитан внутри

Борис Гребенщиков празднует 65-летие премьерой симфонии
Текст: Александр Алексеев
Российская газета - Федеральный выпуск №7729 (266)
Есть музыканты, без которых невозможно представить историю мировой рок-музыки: Элвис Пресли, The Beatles, Rolling Stones, Deep Purple, Led Zeppelin, Боб Дилан, Дэвид Боуи, Кит Эмерсон, Боб Марли, Specials, Metallica… Именно эти люди и группы, пожалуй, эффективней других двигали вперед развитие музыкальной культуры. Открывали и утверждали новые стили, направления, выдвигали считавшиеся невозможными идеи. Если кто-то из отечественных рокеров и входит в число этого сонма отцов-основателей и неизменных флагманов современной музыкальной культуры мира, то это - Борис Гребенщиков, бессменный лидер санкт-петербургского "Аквариума". Человек, который постоянно удивляет.
Есть музыканты, без которых невозможно представить историю мировой рок-музыки. Фото: Максим Блинов/РИА Новости Есть музыканты, без которых невозможно представить историю мировой рок-музыки. Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Есть музыканты, без которых невозможно представить историю мировой рок-музыки. Фото: Максим Блинов/РИА Новости

И в свое 65-летие тоже: 27 ноября в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии имени Д.Д.Шостаковича состоится мировая премьера симфонической фантазии на тему творчества БГ "2-12-85-06".

Именно Борис Гребенщиков, создавший "Аквариум" еще летом 1972 года (будучи студентом ЛГУ), оказал огромное влияние на сознание и души четырех поколений любителей музыки. Именно он расширил поэтический язык русского рока (прежде, как правило, пели о любви, природе и одиночестве), обогатил песни обилием метафор и аллегорий, насытил лексику. Героями его песен стали Нерон, Иван Бодхидхарма, Никита Рязанский… Люди слушали "Аквариум" и обогащали себя знаниями, а попутно делали и собственную жизнь - полнее и лучше.

А еще БГ всегда был увлеченным популяризатором хорошей чужой музыки. Во многом именно он открыл большинству меломанов нашей страны затейливую притягательность Дэвида Боуи (и сам временами копировал его прическу) или мудрость и аскетичную силу песен Боба Дилана…

Фото: Пресс-служба "Авторадио"
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И сейчас, кажется, ничего не поменялось: накануне юбилея БГ рассказывал друзьям, почему ему так понравился новый альбом группы Dead Can Dance. Да и недавний концерт "Аквариума" в Ростове-на-Дону: тогда группа, довольная приемом, пела почти четыре часа… Это тоже в стиле БГ. Лет пятнадцать назад обозреватель "РГ", работавший тогда на радио, приглашал "Аквариум" в Москву, чтобы группа выступила на юбилейном гала-концерте. Обсуждали условия и то, сколько композиций прозвучит. БГ тогда сказал: "Если договоримся о деталях концерта, то я буду петь, пока вы нас не остановите…"

В эти выходные БГ не готовился к торжествам, а снова выступал: в Париже на Благотворительном концерте в поддержку Парижской Русской консерватории имени Сергея Рахманинова.

БГ предоставил Фонду поддержки музыкального образования разрешение на переработку 84 своих песен. Автором симфонии стал московский композитор Алексей Курбатов. В партитуру попали почти 30 мелодий, в частности, заглавная "2-12-85-06", "Туман над Янцзы", "Стаканы", "Человек из Кемерово"… Большая часть произведения прозвучит в исполнении Академического симфонического оркестра филармонии под управлением Анатолия Рыбалко. Будет звучать и голос Бориса Гребенщикова, но в записи. Выйдет ли он сам на сцену, пока неизвестно. Но этот музыкант и поэт всегда любил неожиданности.

Культура Музыка Рок Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Музыка с Александром Алексеевым
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