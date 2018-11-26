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Откровенное письмо Виктора Цоя жене выставляется на торги

Новости
    26.11.2018, 16:59
Текст:   Олег Усков

Одно из последних писем лидера группы "Кино", актера и музыканта Виктора Цоя жене выставят на аукцион. Торги запланированы на 13 декабря. Стартовая цена лота - в районе полутора миллионов рублей.

Фото: kinopoisk.ru
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу аукционного дома "Литфонд" Сергея Бурмистрова.

"Будет выставлена уникальная вещь - одно из последних писем Цоя жене. Письмо очень откровенное", - проанонсировал Бурмистров.

Из приведенного фото письма понятно, что Виктор устал от выступлений, хотел немного отдохнуть и не думать о проблемах "хотя бы месяц". Также из письма ясно, что семья музыканта испытывает финансовые трудности и он вынужден отказывать себе в самом необходимом.

"Письмо очень личное и очень эмоционально насыщенное", - заверил глава аукционного дома. Написано оно было за два месяца до трагической гибели Виктора.

Кроме того, добавляет "Пятый канал", проводя соответствующие снимки, на аукцион выставят и два ранее нигде не публиковавшихся черно-белые фото Цоя, которые "Литфонду" предложил бывший одногруппник музыканта.

Писательница и музыкальный продюсер Марианна (Марьяна) Цой (в девичестве - Ковалева) умерла 27 июня 2005 года в Санкт-Петербурге от рака мозга. Ее похоронили на Богословском кладбище Санкт-Петербурга, недалеко от могилы Виктора Цоя. Похороны Марьяны взял на себя Ленинградский рок-клуб.

Ранее сообщалось, что еще один мрачный артефакт, государственный номерной знак "Москвича", в котором погиб Цой, был продан за два миллиона рублей.

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