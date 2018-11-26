Под Псковом внедорожник сбил трех детей на остановке

В Псковской области в Опочецкую центральную районную больницу госпитализированы трое школьников. Их сбили прямо на остановке, когда подростки ждали автобуса до школы.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе УМВД по Псковской области, в остановку влетел автомобиль УАЗ, за рулем которого находился мужчина 1971 года рождения.

Сразу после происшествия, водитель скрылся, но оперативно был задержан. Сейчас проводятся экспертизы, выясняются обстоятельства случившегося, также устанавливается, в каком состоянии в момент ДТП находился водитель. В полиции не исключают, что по факту случившегося будет возбуждено уголовное дело.

Известно, что пострадавшим школьникам 15, 13 и 12 лет. Травмы, полученные двумя подростками, не вызывают сильных опасений у врачей, а раненная в результате ДТП девочка находится в тяжелом состоянии.