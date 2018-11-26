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26.11.2018 19:40
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

С миру по книге

"РГ" помогла библиотеке в Старой Руссе пополнить фонды
Текст: Евгения Цинклер
Российская газета - Федеральный выпуск №7729 (266)
В библиотеке Старой Руссы по-праздничному людно. За один день фонды пополнились сразу полусотней книг - для библиотеки райцентра это неслыханная удача. Так стартовала благотворительная акция "Городу Достоевского - книгу в подарок", организованная "Российской газетой", журналом "Звезда" и местной газетой "Старая Русса".
За один день фонды библиотеки пополнились сразу полусотней книг. Фото: Андрей Циликов За один день фонды библиотеки пополнились сразу полусотней книг. Фото: Андрей Циликов
За один день фонды библиотеки пополнились сразу полусотней книг. Фото: Андрей Циликов

- Все произошло так стремительно, что мы не успели опомниться, - говорит Валентина Васильева, заведующая отделом обслуживания городской библиотеки имени Достоевского. - Нам позвонили и предложили составить список наиболее востребованных у читателей книг, которых не хватает фондам. Мы были скромны и включили в него всего девятнадцать наименований (среди них, например, произведения Александра Кушнера, Виктора Пелевина, братьев Стругацких). А меньше чем через месяц получили не только то, что просили, но и другие книги - всего около полусотни!

Фото: Сергей Михеев/ РГ
Олег Ермаков вошел в финал "Большой книги"

На призыв поддержать библиотеку откликнулись местные предприниматели - они помогли выкупить книги из списка. А "Российская газета" и "Звезда" презентовали книги из собственных издательств. Старорусская интеллигенция - церемонию передачи книг встречали аплодисментами.

- Жителям больших городов, наверное, сложно понять, как для нас важно произошедшее, - продолжает Валентина Васильева. - Мы уже много лет не получаем от бюджета денег на обновление фондов. Но изо всех сил стараемся все-таки приобретать новинки книжного рынка, чтобы не ударить в грязь лицом. Ведь в нашем курортном городе много гостей из Москвы и Петербурга, и почти все они, как люди высококультурные, заходят к нам. Что-то покупаем сами, что-то дарят читатели, а иногда свои книги присылают сами молодые авторы.

Акция "Городу Достоевского - книгу в подарок" продолжается. К ней уже присоединились Президентская библиотека и Коми республиканская типография.

"Российская газета" обращается к писателям и поэтам с призывом поддержать акцию "Городу Достоевского - книга в подарок". Мы готовы передать библиотеке вашу книгу с дарственной надписью и автографом. Телефон петербургской редакции: (812) 449-65-45.

Прямая речь

Яков Гордин, соредактор журнала "Звезда":

- То, что библиотечное дело сейчас в тяжелом положении, мы ощущаем на себе. Ведь 90 процентов подписчиков журналов - это именно библиотеки, а у большинства из них на периодику просто нет финансирования. Единственная перспектива для провинциальных библиотек - общественная помощь. Поэтому акция "Городу Достоевского - книгу в подарок" очень важна. "Российская газета" подала прекрасный пример.

Культура Литература Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Новгородская область
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