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26.11.2018 16:55
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В библиотеку Старой Руссы участники акции "РГ" передадут новые книги

Текст: Евгения Цинклер (СЗФО)
В благотворительной акции "Городу Достоевского - книгу в подарок", организованной "Российской газетой", появились новые участники.
Фото: Евгения Цинклер/РГ Фото: Евгения Цинклер/РГ
Фото: Евгения Цинклер/РГ
Фото: Андрей Циликов
"РГ" помогла старорусской библиотеке купить новые книги

К сбору книг для городской библиотеки имени Достоевского в Старой Руссе присоединились Президентская библиотека имени Ельцина и Коми республиканская типография. В частности, коллеги из Сыктывкара передали в Новгородскую область несколько красочных изданий о культуре и истории Коми. А сотрудники Президентской библиотеки выделили в дар из своих фондов двухтомник материалов о Великой Отечественной войне и ряд других изданий.

- Между Президентской библиотекой и "Российской газетой" давно заключено соглашение о сотрудничестве, и наше участие в акции "Городу Достоевского - книгу в подарок" - малая часть совместной деятельности, - говорит и.о. генерального директора библиотеки Валентин Сидорин. - Мы поддерживаем интересы не только своих постоянных посетителей, но и тех, кто в силу разных причин не имеет доступа к нашим фондам. Нынешняя акция по сбору книг для библиотеки Старой Руссы - это только начало большого и важного дела.

Справка "РГ"

"Российская газета" обращается к писателям и поэтам северо-запада России с призывом поддержать акцию "Городу Достоевского - книга в подарок". Мы готовы передать вашу книгу с дарственной надписью и автографом в городскую библиотеку. Телефон редакции: 8 (812) 449-65-45.

По завершении акции в библиотеке будет организован вечер, посвященный дарителям, и выставка, где будут представлены все подаренные книги.

Культура Литература Филиалы РГ Северо-Запад "Российская газета" СЗФО Республика Коми Сыктывкар СЗФО Санкт-Петербург СЗФО Новгородская область
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