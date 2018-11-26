В библиотеку Старой Руссы участники акции "РГ" передадут новые книги

В благотворительной акции "Городу Достоевского - книгу в подарок", организованной "Российской газетой", появились новые участники.

К сбору книг для городской библиотеки имени Достоевского в Старой Руссе присоединились Президентская библиотека имени Ельцина и Коми республиканская типография. В частности, коллеги из Сыктывкара передали в Новгородскую область несколько красочных изданий о культуре и истории Коми. А сотрудники Президентской библиотеки выделили в дар из своих фондов двухтомник материалов о Великой Отечественной войне и ряд других изданий.

- Между Президентской библиотекой и "Российской газетой" давно заключено соглашение о сотрудничестве, и наше участие в акции "Городу Достоевского - книгу в подарок" - малая часть совместной деятельности, - говорит и.о. генерального директора библиотеки Валентин Сидорин. - Мы поддерживаем интересы не только своих постоянных посетителей, но и тех, кто в силу разных причин не имеет доступа к нашим фондам. Нынешняя акция по сбору книг для библиотеки Старой Руссы - это только начало большого и важного дела.

Справка "РГ"

"Российская газета" обращается к писателям и поэтам северо-запада России с призывом поддержать акцию "Городу Достоевского - книга в подарок". Мы готовы передать вашу книгу с дарственной надписью и автографом в городскую библиотеку. Телефон редакции: 8 (812) 449-65-45.

По завершении акции в библиотеке будет организован вечер, посвященный дарителям, и выставка, где будут представлены все подаренные книги.