В центре Петербурга загорелся крупный магазин одежды

В центре Петербурга на Петроградской стороне загорелся магазин одежды. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, площадь возгорания достигла 400 квадратных метров.
Пожару присвоен третий номер сложности. По словам очевидцев и судя по видео, горит магазин Bosco на Большом проспекте Петроградской стороны.
Бутик расположен в дореволюционном здании. Помимо магазина одежды там также находятся торговые и офисные помещения.
Сейчас весь центр Петроградской стороны окутан дымом. Очевидцы сообщают, что из окон магазина вырывается открытый огонь.
Рядом с работой пожар pic.twitter.com/Jk0pQ51tkV— Dany Sterkhov (@DanySterkhov) 26 ноября 2018 г.