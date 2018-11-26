В центре Петербурга загорелся крупный магазин одежды

В центре Петербурга на Петроградской стороне загорелся магазин одежды. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, площадь возгорания достигла 400 квадратных метров.

Пожару присвоен третий номер сложности. По словам очевидцев и судя по видео, горит магазин Bosco на Большом проспекте Петроградской стороны.

Бутик расположен в дореволюционном здании. Помимо магазина одежды там также находятся торговые и офисные помещения.

Сейчас весь центр Петроградской стороны окутан дымом. Очевидцы сообщают, что из окон магазина вырывается открытый огонь.