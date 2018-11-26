В Калининградском зоопарке родился орангутан

В Калининградском зоопарке у пары орангутанов Нонны и Бенджамина родился детеныш.

Долгожданное событие произошло утром 23 ноября. Пол новорожденного установить пока невозможно, как и сфотографировать его самого: мать постоянно носит его на себе, прижав к животу, сообщает пресс-служба зоопарка.

За родами зоологи следили с помощью камер видеонаблюдения. Все прошло легко и без осложнений, Нонна чувствует себя хорошо, сама выкармливает малыша. Ест она с аппетитом, и при необходимости ее рацион будут корректировать для улучшения лактации.

Чтобы получить потомство от этих краснокнижных приматов, сотрудникам зоопарка пришлось провести очень сложную и длительную работу по объединению самца и самки. У Нонны, которой сейчас 23 года, уже есть детеныш - Цезарь, родившийся в 2010 году, вместе с ним она прибыла в Калининград из Московского зоопарка в 2016 году. Самца Бенджамина, который на три года младше Нонны, привезли несколько месяцев спустя из датского города Ольборга.

Сейчас в служебной зоне Тропического дома, где живут обезьяны, установлен режим повышенной тишины. Родители маленького орангутана сейчас разделены и пока содержатся в разных вольерах. Зоологи планируют объединить семейство через некоторое время, когда мать и детеныш окрепнут.

В Калининградском зоопарке орангутаны последний раз приносили потомство более 20 лет назад - в 1995 году. Тогда мать отказалась кормить новорожденную малышку Симону, и ее выкармливали из бутылочки сотрудники зоопарка.

Орангутаны в дикой природе находятся под угрозой исчезновения из-за уничтожения природных мест их обитания, а также браконьерского отлова.