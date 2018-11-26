В Петербурге осудили вербовщика террористов через WhatsApp

В Петербурге к семи годам лишения свободы приговорили мужчину, который пропагандировал идеи, взятые на вооружение террористической организацией "ИГ" (запрещена в России) через WhatsApp.

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, на заседании в Московском окружном военном суде мужчина не признал свою вину.

Следователи установили, что мужчина в 2015-м году создал в мессенджере группу и включил туда пятерых человек.

В релизе Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга отмечено, что в группе велась идеологическая обработка участников, которая выражалась в том, что их вовлекали в террористическую деятельность. Также граждан убеждали в необходимости насильственных действий в отношении тех, кто не разделяет их взгляды.

Справка "РГ"

В декабре 2014 года Верховный суд РФ признал террористическими международные организации ДАИШ (арабское название группировки "ИГ") и "Фронт ан-Нусра", запретив их деятельность на территории страны. Таким образом был удовлетворен иск Генеральной прокуратуры России. В связи с этим любое участие в деятельности ДАИШ и "Фронта ан-Нусра" на территории России считается уголовным преступлением.