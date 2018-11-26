В Петербурге открыли памятник героям фильма "Собачье сердце"

На Моховой улице в центре Петербурга появилась бронзовая скамья, на которой сидят профессор Преображенский и собака Шарик. Памятник открыли в честь 30-летия фильма "Собачье сердце", снятого кинорежиссером Владимиром Бортко.

Действие романа происходит в Москве, но работали над фильмом в Северной столице. Как пояснил Бортко, снимать Москву 1920-х годов в самой Москве было уже нельзя, там все перестроено. А вот дом 27 на Моховой улице отлично сыграл роль Калабуховского дома, в котором в начале ХХ века жил дядя Михаила Булгакова - врач Николай Михайлович Булгаков, ставший одним из основных прототипов Федора Федоровича Преображенского. Кстати, в доме на петербургской улице сейчас живет бизнесмен Александр Габитов, который придумал и оплатил идею памятника.

Специально для профессора и его пациента-подопытного у стены дома поставили бронзовую скамью. На ней, кстати, есть еще место чтобы присесть и сфотографироваться. Однако примечательно, что герои памятника в честь 30-летия фильма совсем не похожи на киноперсонажей, и даже собаку скульптор Игорь Сенин как будто ваял не с бездомного дворового пса, а с благородного бульдога. Наверное, поэтому для точной идентификации героев окна на первом этаже украсили цитаты из фильма.

Владимир Бортко предпочел не обращать на отсутствие сходства внимания. По его словам, гораздо важнее сам факт появления памятника.

- Похожи или не похожи - не важно, - считает он. - Люди решили вспомнить кино, вспомнить людей, которые его сделали, вспомнить Булгакова прежде всего. Ведь тем, что мы сделали, прежде всего мы обязаны нашему великому писателю.

Режиссер упомянул, что первые рецензии на "Собачье сердце" были разгромными, фильм не сразу получил признание. Исполнитель роли Шарикова Владимир Толоконников, который жил в Алма-Ате, даже сокрушался, что "мы думали, что такое хорошее кино сняли, а про нас такие гадости пишут - как же мы так".

- Я ему говорил, подожди, пройдет время… И действительно, в 1990 году мы - Владимир Толоконников, Евгений Евстигнеев и я - получили Государственную премию РСФСР имени братьев Васильевых.

Из блистательного актерского трио - Толоконников, Евстигнеев и Борис Плотников - сейчас остался только доктор Борменталь. Но на открытие памятника пришли Анжелика Неволина, которая снялась у Бортко в эпизодической роли машинистки Васнецовой в конторе у Шарикова, и монтажер Леда Семенова, которая в свое время монтировала для Алексея Германа "Проверку на дорогах" и "Мой друг Иван Лапшин". Своим соратникам по картине Владимир Бортко адресовал самые теплые слова.

- Что значит для меня открытие этого памятника? - переспросил он у журналистов. - Это значит, что жизнь удалась. И если через 30 лет ты понимаешь, что все получилось, моя жизнь и жизнь моих товарищей прошла недаром.