В Петербурге поезд задавил пролезавшего под вагоном юношу

В Петербурге транспортная полиция выясняет обстоятельства, при которых погиб 19-летний юноша. Молодой человек пролезал между вагонами в момент, когда поезд пришел в движение, у прохожего не было шансов выжить.

Как сообщает управление МВД на транспорте по СЗФО, трагедия произошла на железнодорожной станции "Ручьи", расположенной в Калининском районе Петербурга.

По предварительным данным, 19-летний петербуржец распивал спиртное вместе со своим приятелем. В какой-то момент друзья решили пойти к третьему товарищу, который жил с другой стороны железной дороги.

На путях стоял грузовой поезд. Молодые люди решили его не обходить, а пролезть между вагонами. Сейчас транспортная полиция проводит проверку по факту случившегося.