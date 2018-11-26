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26.11.2018 17:19
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Тени на пуантах

В Санкт-Петербурге проходит Международный фестиваль искусств "Дягилев. P.S."
Текст: Лейла Гучмазова
Международный фестиваль искусств "Дягилев. P.S." смог удивить на фоне множества культурных событий осеннего Санкт-Петербурга и года 200-летия отца русского балета Мариуса Петипа. В честь мэтра приготовили нестандартный гала-концерт: несколько российских и пару мировых премьер.
В честь 200-летия Мариуса Петипа приготовили нестандартный гала-концерт: несколько российских и пару мировых премьер. Фото: www.diaghilev.ps.ru В честь 200-летия Мариуса Петипа приготовили нестандартный гала-концерт: несколько российских и пару мировых премьер. Фото: www.diaghilev.ps.ru
В честь 200-летия Мариуса Петипа приготовили нестандартный гала-концерт: несколько российских и пару мировых премьер. Фото: www.diaghilev.ps.ru

Прелюдией к фестивалю была Международная научная конференция "Мариус Петипа на мировой балетной сцене", где теоретики от Сан-Франциско до Токио удивляли друг друга на разный лад - то разбирая костюмы к редакциям балетов Петипа, то призывая вернуть на родину оцифрованные записи его балетов. Особо запомнились Анн Кристенсен Мидделбоэ, с дотошным весельем сравнившая датскую и русскую традиции, и Эмико Хирано, рассказавшая о корнях крепкой японской любви к балету.

Иллюстрацией ее заметок стал первый же вечер, где компания Noizm (провозгласившая в названии нелюбовь ко всякого рода "-измам") из японского города Ниигата показала "Баядерку. Пространство иллюзии" по мотивам шедевра Петипа. Ее художественный руководитель Йо Канамори, считающий себя учеником Мориса Бежара, с бежаровской свободой и японской многомудростью смешал пафос театра, но боевые искусства, медитативные темпы танца буто и нежную любовь к классическому балету. Баядерка с короткой подиумной стрижкой ворожит невероятными руками, а Тени в воздушном тюле встают на пуанты. Избыточность средств уравновесила минималистичная сценография Тсуоши Танэ и Масаки Кондо и стильные костюмы Иссие Мийяке, так что оммаж Петипа получился очень необычным.

Компания Noizm (провозгласившая нелюбовь ко всякого рода "-измам") из японского города Ниигата показала "Баядерка. Пространство иллюзии" по мотивам шедевра Петипа

"Дягилев. PS" второй раз участвует в копродукциях - сейчас он рискнул вместе с театром "Провинциальные танцы" из Екатеринбурга, самой известной российской компанией современного танца. Ее всегда презиравшая сантименты хореограф Татьяна Баганова свой венок Петипа представила в самом жестком виде. Миленькая балетная "Коппелия" великого старца превратилась в "Девушку с деревянными глазами", объединив и служившую для Петипа отдаленным поводом новеллу Гофмана, и современный взгляд на мир. С первой сцены на ней царит театр абсурда: главная героиня с чудным кукишем на голове жарит блинчики, читая гофмановские заметки о злобной человеческой натуре. Главный злодей Коппелиус выглядит заурядным уральским шахтером в каске с фонариком, а в качестве добытой им руды из кулис выпадает живая скульптура повиснувших друг на друге человеческих тел, никаких мужчин и никаких женщин. Прозрений от любви (как положено по либретто) да и вообще любви у них быть не может, Баганова никогда не верит мужчинам и решает все соответствующе - горемыкам не дано укротить куколок в кринолинах, даже упакованных в пластиковые корсеты. Они могут разве что напасть вдвоем на одну, устроив праздник насилия на развеселом батуте. Впрочем, хороши и дамы, извивающиеся по сцене под текст газетных объявлений о знакомствах: "в доме чисто, готовлю вкусно", "смотрю на мир твоими глазами". Терпкое одиночество человеческой личинки цепляет эмоции гораздо больнее милой балетной гофманианы с ее механической куклой и одиноким от ума Коппелиусом.

Фото: Пресс-служба Большого театра
В Большом театре представили премьеры сразу двух балетов

Совсем другие мысли навеял Петипа Национальному балету Норвегии. Норвежцы отмечали его юбилей проектом с хорошим названием "Неспящая красавица", дав молодым хореографам карт-бланш на выбор сюжетов и тем, и "Дягилев.PS" привез лучшую из его четырех частей - 20-минутный балет Мелиссы Хоу Epic short. Эпически краткий балет на музыку Первого фортепианного концерта Чайковского с его знакомыми до слез раскатами душевности обозначил нечужой для оригинала сюжет, где вполне земная "женщина с бедром" Спящая Красавица противостоит Фее Карабос, а толпа обрамляет поединок. Хореограф как экс-балерина нигде и ни разу не пережимает, но телом чует всю гамму вызываемых ныне классическим балетом эмоций: его "язык глухонемых", его потный трепет, преувеличенные страсти и состязание тел на поле высокой духовности. Потому так естественно героиня выпархивает из блиндажа и катится чучелком вниз по горке, кордебалет мечется из кулисы в кулису, а зал понимает, что нет ничего смешнее пафоса, взобравшегося на пуанты.

"Дягилев.PS" показал в БДТ балетную сенсацию прошлого российского сезона, "Пахиту" Екатеринбургского театра. Билеты на нее разлетелись в пять минут, и будь у фестиваля возможность - он показал бы ее еще раз, настолько хорошо танцевали уральцы, и настолько тепло их встречала публика. Впереди еще африканская "Жизель" Дады Мазило и гала с множеством соотносимых с Петипа номеров от Мэттью Боурна до Алексея Ратманского. Но уже понятно, что главное российское событие "года Петипа" произошло хоть и не в его театре, но в его Санкт-Петербурге.

Культура Театр Танец Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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