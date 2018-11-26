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26.11.2018 18:10
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Петербурге вскрыты сговоры на миллионы при проведении праздников

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге антимонопольное ведомство выявило два картеля, которые были образованы во Фрунзенском, Невском и Красногвардейском районах города. Как сообщает пресс-служба регионального управления ФАС, сговоры обнаружены при проведении праздников местного уровня.

В первом деле задействованы шесть юрлиц и два индивидуальных предпринимателя. В антимонопользом ведомстве пришли к выводу, что все эти структуры за последние три года фактически поделили между собой 27 аукционов на проведение муниципальных праздников.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
В Петербурге на местные праздники потратят свыше 500 миллионов рублей

Общая сумма контрактов достигала почти 110 миллионов рублей. Данное дело сотрудники регионального Управления ФАС рассматривали на комиссиях. На заседаниях одна из индивидуальных предпринимательница призналась, что она единолично участвовала в аукционах, пользуясь электронно-цифровой подписью других фирм и ИП.

В антимонопольном ведомстве не исключают, что в отношении предпринимательницы может быть возбуждено дело о защите конкуренции.

Во втором сговоре участвовали четыре юрлица, из числа тех, что и в первом деле. Также антимонопольное ведомство выявило, что к картелю причастны сотрудники администраций Фрунзенского, Невского и Красногвардейского районов. В УФАС говорят, что картель поделил между собой семь контрактов, стоимость каждого составляла три миллиона рублей.

В контрактах речь шла о выкупе билетов на праздники, но в антимонопольном ведомстве отмечают, что фактически велось авансирование, когда организация получала средства и уже на них организовывала мероприятие.

Как сообщили "РГ" в УФАС, разница достаточно серьезна. Дело в том, что билеты выкупаются на мероприятие, которое уже в принципе организовано конкретными лицами, написан сценарий, выпущены афиши. Поэтому закупка происходит у единственного участника - того самого, кто организует праздник.

А если чиновники хотят, чтобы мероприятие провели специально для нужд района, то они должны объявить конкурс, выбрать через аукцион участника, который предложит наиболее приемлемые условия. В данном случае этого не было, более того, все семь мероприятий проводились в ДК Горького, который, к слову, вообще находится на территории Кировского района.

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