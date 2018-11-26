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26.11.2018 18:23
Рубрика: В мире
Проект: В регионах

Зачем США послали самолет-разведчик

Текст: Сергей Птичкин
Российская газета - Федеральный выпуск №7729 (266)
США отправили самолет-разведчик в акваторию Черного моря.
RC-135V - основной самолет радиотехнической разведки ВВС США. Фото: Wikimedia.org / United States Air Force

Самолет радиоэлектронной разведки ВВС США Boeing RC-135V вылетел с авиабазы Суда Бей на острове Крит в Греции и следует в сторону акватории Черного моря. Чем это грозит и нам, и американцам?

Можно ответить сразу - лишней и мало кому нужной нервотрепкой. Алгоритм действия при приближении самолетов-разведчиков к границам России отработан хорошо и выполняется четко.

Боинги RC-135V неоднократно работали вдоль наших границ и всегда получали отпор. Урожайным в этом плане был 2016 год.

25 января 2016 г. самолет-разведчик США, летая над Черным морем, стал приближаться к границе. На перехват вылетел истребитель Су-27. Как позже выяснилось, экипаж RC-135 натерпелся страху. Дело в том, что Су-27 подошел к американскому самолету вплотную, на расстояние в несколько метров, а затем резко развернулся. Реактивная струя ударила в борт RC-135, и на какое-то время он даже потерял управление, а затем спешно улетел на свою базу. Американцы заявили протест. Наше командование признало действия перехватчика правомерными.

Фото: Табылды Кадырбеков / РИА Новости
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14 апреля 2016 года уже над Балтикой самолет-разведчик США подлетел к границам России. И опять Су-27 перехватил RC-135. Как заявляли американцы, русский пилот "действовал дерзко и нес опасность для американского воздушного судна".

22 мая 2016 года российская система ПВО обнаружила над Японским морем американский разведывательный самолет RC-135. Он вел радиоэлектронную разведку в непосредственной близости от границы РФ. Примечательно, что разведчик ВВС США без всякого предупреждения зашел на эшелоны, где осуществлялись полеты регулярных рейсов гражданской авиации. И опять Су-27 перехватил RC-135 и вынудил его уйти подальше. Тогда с целью разъяснения произошедшего в наше министерство обороны даже вызывали военного атташе при посольстве США.

Поскольку нынешний полет RC-135V контролируется с самого взлета этого самолета, российские военные успеют подготовиться. Ни одна из армейских и флотских радиостанций без нужды в эфир не выйдет, и системы ПВО будут работать без излишней активности.

Что из себя представляет крылатый разведчик Boeing RC-135V? Это достаточно современный по своему оснащению самолет, способный пролететь 9000 км со скоростью 900 км/час. Он является основным самолетом радиотехнической разведки источников излучения наземного, морского и воздушного базирования в сантиметровом, дециметровом и метровом диапазонах волн.

RC-135V обеспечивает разведку всех средств ПВО противника, включая истребители-перехватчики и зенитно-ракетные комплексы, а также сетей радиосвязи его авиации и бортовых радиоэлектронных средств. Используется также для борьбы с авиацией и системами ПВО противника путем постановки активных помех.

Характерные утолщения по бокам фюзеляжа и вытянутый нос - явные признаки наличия в них систем радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы.

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