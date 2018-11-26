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26.11.2018 10:00
Проект: В регионах

"Безопасные дороги" появятся сразу в трех донских агломерациях

Текст: Александр Гавриленко
По нагрузке на дорожную сеть ростовская агломерация находится на третьем месте в России после Москвы и Санкт-Петербурга, говорят эксперты. Поэтому в последние годы донские власти активно "лоббировали" программу строительства современных автомагистралей на Дону в рамках федеральной программы "Безопасные и качественные дороги". И если в 2018 году на реализацию нацпроекта было предусмотрено 1,6 миллиарда, то начиная со следующего года, по планам, только из федерального бюджета на их ремонт и строительство будут выделять около двух миллиардов рублей ежегодно, вплоть до 2024 года. А с учетом областных денег эта сумма будет куда выше, прогнозируют эксперты.
Фото: Пресс-служба правительства Ростовской области Фото: Пресс-служба правительства Ростовской области
Фото: Пресс-служба правительства Ростовской области

- В 2018 году на реализацию этого проекта на Дону было направлено 1,6 миллиарда рублей. За счет этого отремонтировано 85 дорожных объектов общей протяженностью 146 километров. В результате доля дорог в нормативном состоянии выросла в Ростовской агломерации с 56 до 65 процентов, - рассказал Василий Голубев на форуме "Транспорт России". - В 2019-м планируем направить в рамках проекта "Безопасные и качественные автодороги" 3,3 миллиарда рублей.

Фото: Пресс-служба правительства Ростовской области
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Ростовская область стала одним из 36 регионов страны, который активно участвовал в проекте, в том числе находил деньги на софинансирование в региональном бюджете. С 2019 года программа будет расширена - до трех городских агломераций: Ростовской, Таганрогской, Шахтинской. Это 21 муниципальное образование. В результате к 2024 году 85 процентов всех дорог на этих территориях будут соответствовать высшим нормативным требованиям, подсчитали специалисты. По их словам, это позволит не только обеспечить высокий уровень безопасности дорожного движения, но и устранить перегрузки на дорожную сеть, да и в целом синхронизировать развитие всех видов транспорта и транспортной инфраструктуры.

Справка

В Ростовской агломерации проживает более 2,5 миллиона человек, то есть примерно 60 процентов всего населения региона. Общая протяженность автодорог агломерации, на которые приходится основная транспортная нагрузка, превышает 2,27 тысячи километров, или 6,5 процента от общей протяженности дорог региона.

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