Черноморский флот получит четыре новых корабля и десантный катер

На Черноморский флот в ближайшее время поступят вооруженный крылатыми ракетами "Калибр" малый ракетный корабль "Орехово-Зуево", патрульные корабли "Василий Быков" и "Дмитрий Рогачев", морской тральщик "Иван Антонов" и скоростной транспортно-десантный катер нового проекта, а в 2019 году - еще два МРК с "Калибрами". Об этом сегодня сообщил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ, капитан второго ранга Алексей Рулев.

- В стадии государственных испытаний находятся четыре корабля и один катер, которые в ближайшей перспективе войдут в состав Черноморского флота, - рассказал Рулев.

Он напомнил, что в 2018 году ЧФ уже получил по программе перевооружения новый комплекс средств автоматизации противовоздушной обороны, а вспомогательный флот пополнился новым буксировочным катером БУК-2190.

- В следующем году планируется завершение строительства, проведение испытаний и включение в состав ЧФ двух новых малых ракетных кораблей различных проектов, оснащенных крылатыми ракетами "Калибр", и морского буксира "Сергей Балк", - добавил Рулев.