ФСБ России: Украинские суда-нарушители границы РФ задержаны

Возбуждено уголовное дело по факту нарушения госграницы РФ в Черном море, суда нарушители - задержаны. Об этом корреспонденту РГ сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

Все суда нарушители - два артиллерийских катера ВМС Украины "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яни Капу" - задержаны. После того как в 19.00 три украинских судна попытались снова предпринять провокационные действия и выдвинулись в направлении Крымского моста, российские пограничные корабли были вынуждены применить для их остановки оружие.

Поданным ЦОС ФСБ, три украинских моряка получили легкие ранения - им оказана необходимая медицинская помощь. Сами украинские суда вместе с экипажами отбуксированы в российский порт для проведения дальнейших следственных действий.