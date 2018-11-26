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26.11.2018 15:24
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Крымчан предупредили о похолодании и сильном снегопаде

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Крымское МЧС опубликовало экстренное предупреждение о резком ухудшении погодны на полуострове в ближайшие дни, 27-30 ноября.

Фото: depositphotos.com
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Согласно данным Крымского управления по гидрометеорологии, во вторник и среду через полуостров пройдет Средиземноморский циклон. При юго-западном ветре до 17 метров в секунду он принесет в Крым дожди.

А вот к среде осадки перейдут в мокрый снег, местами очень сильный. Температура воздуха понизится на пять-семь градусов и составит днем от ноля до плюс пяти. Возможно усиление ветра с переходом на северо-восточный до 17-22 метров в секунду.

29-30 ноября ожидается усиление северо-восточного ветра до штормовых значений 25-30 метров в секунду, дождь, снег и понижение температуры воздуха до минус двух-минус семи градусов, на южном берегу Крыма - до ноля - плюс трех тепла. На дорогах прогнозируется гололедица.

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