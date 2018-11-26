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26.11.2018 18:58
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Однозначно провокация

Сергей Лавров прокомментировал инцидент в Керченском проливе
Текст: Екатерина Забродина
Российская газета - Федеральный выпуск №7729 (266)
Комментируя ситуацию в Керченском проливе, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал действия украинской стороны провокацией. "Это была однозначно провокация... Были нарушены ключевые положения международного права, не только морского, но и общего международного права, включая устав ООН, включая и Конвенцию морского права 1982 года и другие международно-правовые инструменты, которые многократно требуют от всех государств уважать суверенитет другого государства", - заявил глава МИД России.

По словам Сергея Лаврова, украинские корабли угрожали безопасности судоходства. "Это произошло достаточно опасными методами - маневрирование в узком проливе создавало угрозы и риски для нормального движения судов по этой акватории", - отметил министр. При этом в Москве уверены, что маневры происходили "с благоволения, а то и прямого приказа высшего руководства" Украины.

"Когда украинская сторона планировала эту провокацию, наверняка они просчитывали дополнительные выгоды, которые хотят извлечь из этой ситуации в расчете на то, что США и Европа, как всегда, безоглядно, будут вставать на сторону провокаторов.

Фото: Василий Батанов/РИА Новости
Аксенов сообщил о состоянии раненых моряков ВМС Украины

Конечно, санкции это плохо всегда, но когда из-за подобных инцидентов сторона, чей суверенитет был нарушен, может рассматриваться как объект новых санкций, такую политику нам трудно комментировать.

Очень трудно рассчитывать, что мы сможем повлиять на людей, которые одержимы одним только желанием искать все новые и новые поводы для давления на Россию", -- заключил Лавров.

В заявлении МИД России говорится о том, что "линия на провоцирование конфликта с Россией в акватории Азовского и Черного морей чревата серьезными последствиями", и российской стороной "будут жестко пресекаться любые посягательства на ее суверенитет и безопасность".

Между тем

Российские следователи опросили моряков с украинских судов, задержанных за нарушение границы России в Керченском проливе. Об этом сообщила журналистам омбудсмен Татьяна Москалькова.

Экипажи судов, уточнила она, находятся в Керчи, а трое раненых моряков - в Первой керченской больнице. Татьяна Москалькова подчеркнула, что их состояние "не оценивается как тяжелое". Врачи считают, что угрозы жизни нет.

Российский омбудсмен находится на телефонной связи с украинским. Людмила Денисова получила от Татьяны Москальковой по телефону всю необходимую информацию о раненых моряках.

Кстати, Москалькова опровергла информацию украинского сайта "Громадское ТВ" ("Общественное ТВ"), который утверждал, что Украине якобы не удается выйти с российским уполномоченным на связь, поэтому нет данных о местонахождении и состоянии моряков, задержанных российскими пограничниками.

Подготовила Елена Яковлева

Мнения экспертов

Игорь Коротченко, военный эксперт, член Общественного совета при Минобороны России:

- Это однозначно была грубая провокация со стороны украинского президента Петра Порошенко. Своими необдуманными действиями он поставил мир на грань войны.

Ведь никто не мешал Порошенко дать приказ Министерству обороны Украины срочно отозвать боевые плавсредства ВМС страны. И на этом все было бы завершено. Но этого почему-то не произошло.

Потому что был другой расчет - на прорыв, на внезапность. Это свидетельствует о том, что однозначно это была провокация. Военные корабли Украины предприняли попытку прорыва, хотя были предупреждены ФСБ России о том, что они нарушают российскую границу и действующие нормы международного морского права.

Несмотря на это, суда-нарушители продолжили оставаться в российских водах.

Хочу, кстати, напомнить, что ранее корабли ВМС Украины проходили под Керченским мостом и никаких проблем не было, потому что соблюдались соответствующие нормы международного права. Даже если вдруг возникло какое-то недопонимание или несогласованность, украинские корабли должны были покинуть территориальные воды России и запросить дальнейшие инструкции у Киева.

Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
МИД: РФ будет жестко пресекать любые посягательства на ее суверенитет

Однако этого сделано не было, катера продолжили настырно лезть к Крымскому мосту. Российские пограничники несколько раз попытались выдавить их обратно, предупреждали по связи, что будут вынуждены применить оружие, но это не возымело никакого действия. Остался единственный способ - таран и задержание кораблей.

По итогам Украина потерпела оглушительное военно-политическое поражение, причем на глазах у всего мирового сообщества. Россия сделала все, чтобы пресечь провокацию, при этом не вызвав серьезных осложнений.

Россия же, напротив, продемонстрировала способность защитить свои границы и сделать это максимально эффективно и без человеческих жертв. Погранслужба ФСБ России доказала всем, что в ней служат исключительно профессионалы.

То же, чем сейчас занимаются украинские власти, это надувание щек, вопли, апеллирование к США и НАТО. Но всем следует понимать, что любая попытка Украины напасть на Российскую Федерацию будет означать конец украинской государственности. Теперь Петру Порошенко остается только раздувать антироссийскую истерию внутри страны, пытаясь получить дивиденды для себя к выборам президента Украины, которые состоятся 31 марта 2019 года.

Российская дипломатия же сейчас после инцидента на уровне межгосударственных отношений и международных организаций приведет убедительные доказательства того, что Украина совершила осознанную провокацию в территориальных водах России.

Алексей Мухин, гендиректор Центра политической информации:

- Основная цель проведенной киевскими властями провокации - это введение на Украине военного положения, что должно повлечь перенос выборов. Военное положение - это, по сути, единственный способ сейчас спасти Петра Порошенко от неминуемого проигрыша на предстоящих президентских выборах. Видимо, кураторам Порошенко из Вашингтона понадобилось, чтобы он находился на посту президента Украины еще некоторое время. Наверное, есть какие-то свои планы на него.

Введение режима военного положения проходит в четыре этапа. Сначала такое предложение президенту подает Совет нацбезопасности и обороны, затем глава государства издает указ о введении военного положения. После этого Верховная рада должна собраться на внеочередное заседание и в течение двух дней утвердить указ, а затем через СМИ проинформировать население.

В отличие от чрезвычайного положения, которое не может длиться дольше 60 дней, закон не устанавливает максимального срока для военного положения.

При этом военное положение предусматривает ряд существенных ограничений, которые могут быть на руку только действующему Верховному главнокомандующему. Другие кандидаты в президенты попросту не смогут нормально заниматься агитацией.

Подготовил Иван Петров

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