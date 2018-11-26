МИД РФ: Действия Украины в Керченском проливе являются провокацией

"Провокацией" назвала действия официального Киева в Керченском проливе официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Об этом она написала на своей странице в Facebook в воскресенье вечером.

"В Донбассе мир уже установили. Теперь за Керченский пролив принялись. Бандиты с большой дороги. И методы бандитские: сначала провокация, затем силовое давление, а потом обвинение в агрессии", - подчеркнула Захарова.

Она сравнила поведение нынешних украинских властей с провокационной политикой бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили. "Разорвав Украину на части, Порошенко и вся майданная гопкомпания, как сейчас это делает Саакашвили, потом будут гастролировать по миру с лекциями о пользе демократии", - заявила Мария Захарова.

Кстати, днем ранее, еще до инцидента в Азовском море, на тему провокационных действий Киева, находясь с визитом в Риме, высказался глава МИД России Сергей Лавров. Он отметил, что ситуация вокруг Азовского моря используется как "предлог для усиления давления на Россию".

"Напомню, что Керченский пролив не является проливом, регулируемым международным правом, это пролив, который российский и не случайно мы были вынуждены усилить там присутствие наших пограничников и военных после того, как официальные лица Украины неоднократно обещали начать приготовления, чтобы взорвать Керченский мост. На эти заявления мы тоже не слышали внятной реакции от европейских партнеров", - подчеркнул глава российской дипломатии.

Напомним, что утром в воскресенье три корабля ВМС Украины в нарушение статей 19 и 21 конвенции ООН по морскому праву незаконно пересекли государственную границу РФ, войдя в российские территориальные воды и произведя несколько опасных маневров. Заявки на их проход не подавались. При этом они продолжили движение к Керченскому проливу, в котором действует разрешительный порядок движения и стоянки судов. Российские Су-25 и Ка-52 приступили к патрулированию Керченского пролива из-за действий ВМС Украины.

Чуть позже стало ясно, что это "действо" с участием кораблей Военно-морских сил Украины было санкционировано на самой верхушке украинской власти. Как подчеркнул в эфире телеканала "Россия-24" председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, "не приходится сомневаться, что приказ поступил напрямую от президента Порошенко". "Такие вещи без ведома и согласия, и без инициативы, я думаю, главы государства не осуществляются. И полагаю, что это действительно намеренная провокация, которая имеет несколько целей", - заявил Алексей Пушков.

А через несколько часов пришло прямое подтверждение того, что провокация, задуманная Порошенко, имела заранее срежиссированный характер и определенную цель. Вечером украинский президент "созвал" срочное заседание своего военного кабинета "для обсуждения ситуации на Азове". Это экстренное заседание имело одну цель - объявив законные действия России "агрессивной войной", Порошенко поспешил сообщить о том, что обратился к своим западным партнерам в лице Евросоюза и НАТО. Он доложил им о том, что якобы агрессивные действия России "требуют осуждения и жесткого ответа со стороны международного сообщества". При этом он опять делал упор на необходимость введения новых санкций. О том, что, режиссируя этот провокационный спектакль, он поставил под угрозу жизни собственных моряков, украинский президент умолчал. Бандиты с "большой дороги", как известно, людей не замечают…