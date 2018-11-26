На Кубани мужчина погиб от взрыва машины в гараже

В Ейском районе Краснодарского края следователи проводят проверку по факту гибели 27-летнего мужчины в его гараже.

- По предварительным данным, молодой человек ремонтировал легковой автомобиль. В ходе работ внезапно раздался хлопок, в результате которого владелец получил тяжелые травмы и скончался на месте. Чтобы установить причину смерти, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, - рассказали в пресс-службе СУ СК РФ Краснодарского края.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, после чего будет принято процессуальное решение.