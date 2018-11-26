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26.11.2018 17:43
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани мужчина погиб от взрыва машины в гараже

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)

В Ейском районе Краснодарского края следователи проводят проверку по факту гибели 27-летнего мужчины в его гараже.

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- По предварительным данным, молодой человек ремонтировал легковой автомобиль. В ходе работ внезапно раздался хлопок, в результате которого владелец получил тяжелые травмы и скончался на месте. Чтобы установить причину смерти, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, - рассказали в пресс-службе СУ СК РФ Краснодарского края.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, после чего будет принято процессуальное решение.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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