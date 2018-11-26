На Кубани завершился XX фестиваль православных фильмов

Десятки талантливых работ отечественных и зарубежных документалистов смогли посмотреть краснодарцы в рамках фестиваля "Вечевой колокол". Картины, снятые православными режиссерами, заставляют задуматься о вечных ценностях и искать ответы на сложные вопросы.

Уже много лет "Вечевой колокол" проводится как форум ведущих православных фестивалей. Они представляют фильмы-победители, из которых также выбирают лучших. В этом году награды были вручены в 11 номинациях. Лучшим фильмом о культурном служении Отечеству жюри признало представленную Международным фестивалем военного кино имени Ю.Н. Озерова работу режиссеров Расима Полоскина и Игоря Левина "Ансамбль им. Александрова. Возвращение на сцену". Знаменитый военный ансамбль погиб в авиакатастрофе при вылете на базу Хмеймим в Сирии. На призыв возродить уникальный коллектив откликнулись тысячи музыкантов, оперных певцов, танцоров, студентов консерваторий и музыкальных училищ со всей страны. Фильм следит, как буквально за месяц безостановочных репетиций разноголосые новобранцы сливаются в монолитную мощь армейского хора, который еще с советских времен называют "поющим оружием".

Лучшим анимационным фильмом стали "Письма" московского режиссера Александра Саварского. Это рассказ о красивой, но внезапной любви. О том, что любая потеря - это всего лишь звено, новое звено будущих обретений. И теряя любовь, в минуты временной пустоты мы оглядываемся, чтобы еще раз увидеть то, что с нами было. И не подозреваем, что в это мгновение для нас все уже впереди. И в нашем прошлом, в нашей призрачной потере проступают контуры нового счастья...

"Киноассамблеи на Днепре" из Днепропетровска привезла в Краснодар четыре фильма, и все они с интересом были встречены зрителями. Ведь за событиями в Украине, откуда два с лишним века назад на земли, дарованные русской императрицей Екатериной, переселились запорожские казаки, на Кубани следят с особым вниманием. Здесь хорошо знают, что казаки-переселенцы на новом месте первым делом строили храмы: некоторые из них стоят до сих пор. А в Украине в это время разжигаются религиозные войны, в хоте которых из православных церквей расхищаются святыни. Об этом картина Влада Сербского "Восьмая заповедь. Не укради".

В этом году список стран-участниц фестиваля расширился фильмами из Грузии, Греции и Болгарии

- Наш Центр, а затем "Киноассамблеи на Днепре", - рассказывает Елена Собко, директор Центра православной культуры "Лествица", - появились благодаря народной инициативе, мощному движению снизу и поддержке благотворителей. Ведь в связи с новым законом о языке нас не могут транслировать на городском канале. Приходится искать обходные пути. То есть можно найти выход из любой ситуации, если есть поддержка людей. А у нас она есть.

В этом году список стран - участниц кубанского "Вечевого колокола" расширился фильмами из Грузии, Греции и Болгарии. В номинации "За лучший фильм, раскрывающий образ пастыря" диплом получила болгарская картина "Путь воина Христова", рассказывающая о легендарном старце Георгии Пейчеве.

В числе лауреатов фестиваля полнометражная картина Галины Огурной "Революция. Западня для России", представленная "Дирекцией президентских программ". Его основные события происходят на фоне русско-японской войны, в ходе которой японцы, заинтересованные в ослаблении России, финансово поддерживали российскую оппозицию. Фильм отличает широкое использование подлинных документов Архива МИД Японии и Библиотеки конгресса США. Авторы утверждают, что революция 1905 года в России была вовсе не следствием ее внутренних социальных и экономических проблем, а, тем более, восстанием народных масс, как это принято было считать в советское время, а результатом конструирования механизмов "цветной" революции того времени.

В престижном конкурсе участвовали сразу несколько кубанских авторов. Дипломом за лучший патриотический фильм была отмечена яркая работа Галины Дудкиной "Летчик милостью Божией", премьерный показ которой состоялся в рамках фестиваля. Это пронзительный, эмоциональный рассказ о судьбе легендарного летчика Вячеслава Ткачева, потомственного кубанского казака, героя Первой мировой войны. Первым среди российских авиаторов он получил за подвиг орден Святого Георгия и был первым Главкомом ВВС России. А Наталья Батраева получила главный приз "Вечевого колокола" за фильм "Донецкая Вратарница". Автор рассказывает о жизни в монастыре, оказавшемся рядом с печально известным аэропортом, о двух женщинах - игуменье Михаиле и послушнице Юлии. Обе могли уйти из обители, но остались в эпицентре войны. А на войне, как говорит режиссер, "ты остаешься таким, какой есть, настоящим, все маски слетают". В кадрах стрельба, разрывы снарядов, развалины монастыря, домов, аэропорта. Но, несмотря на это, он светлый...

- Хотелось, чтобы все талантливые работы, прошедшие густое сито отбора на духовных форумах, не оседали где-то в неизвестности, а становились достоянием самой широкой общественности, - говорит бессменный президент "Вечевого колокола", руководитель и главный дирижер Кубанского казачьего хора Виктор Захарченко. - Сегодня духовно-нравственные фильмы нужны в России как воздух.